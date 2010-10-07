11 жовтня - 12-00 - Відбудеться чергове засідання Вищої ради юстиції.

У порядку денному засідання розгляд подань відповідних рад суддів щодо призначення голів та заступників голів судів, розгляд матеріалів щодо внесення подань Президенту України про призначення кандидатів на посади суддів та внесення подань про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, інші питання (вул. Артема, 89).

Акредитація журналістів за наявності місць у залі проводитиметься за телефоном: 568-58-79.