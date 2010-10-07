13 жовтня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Ставлення українців до адміністрації Януковича і державних справ в Україні: результати дослідження IFES”.

Міжнародна фундація з виборчих систем (IFES) представить результати свого останнього дослідження в Україні. Дослідження фокусує увагу на ставленні українців до адміністрації Януковича, ключових кроків і програм які прийняла адміністрація, місцевих виборів, а також думках щодо наявних умов в країні і з інших питань соціально-економічного значення в Україні. IFES проводить дослідження в Україні з 1994-го року.

Буде такж представлено аналіз тенденцій. Ключові положення і дані буде надано в електронній формі учасникам і представникам ЗМІ.

Учасники: головний дослідник IFES Ракеш Шарма, заступник директора з питань Європи і Азії Гевін Уайз, IFES (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.