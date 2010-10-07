Комітет виборців і СБУ відкрили лінії довіри

Комітет виборців України оголосив про початок національної кампанії довготермінового спостереження за процесом місцевих виборів 2010 року, який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КВУ, Комітет проведе довготермінове спостереження у 20-ти областях та більш детальне середньо та короткотермінове спостереження у 8-ми з них.

Метою комплексної інформаційно-просвітницької кампанії «Право на вибір 2010» є, в першу чергу, моніторинг виборчого процесу, інформування широкого загалу української та міжнародної громадськості щодо перебігу місцевих передвиборчих кампаній та загальноукраїнських наслідків місцевих виборів 2010.

КВУ також планує в ході проекту сприяти належній обізнаності громадян щодо їх виборчих прав, допомогти зорієнтуватися і зробити усвідомлений обґрунтований вибір. Вже розпочала свою роботу «гаряча лінія» для виборців та кандидатів. Надані консультації допоможуть захистити виборчі права громадян як виборців так і кандидатів.

КВУ закликає громадян звертатися для отримання консультацій та за телефонами «гарячої лінії» (044) 425-23-01, (044) 425-37-20.

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Управлінні СБУ в м. Києві “для сприяння органам державної влади у реалізації громадянами України конституційних виборчих прав, забезпечення дотримання законності виборчого процесу в межах повноважень і компетенції Служби безпеки України” впроваджено цілодобову роботу телефонної “лінії довіри”.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі УСБУ в м.Києві.

При цьому СБУ закликала громадян повідомляти про порушення у сфері виборчого права, “Ви можете зателефонувати за номером (044) 226-32-32. Уся інформація, що надійде, буде обов’язково перевірена. За результатами перевірки, згідно з чинним законодавством, будуть прийняті відповідні рішення”, запевнили у прес-секторі УСБУ в м.Києві.

Як повідомляв УНІАН, вибори до місцевих органів влади в Україні відбудуться 31 жовтня.

9 вересня ц. р. Київрада прийняла рішення ліквідувати районні ради в столиці. Відтак, вибори столичного міського голови та місцевих рад у Києві 31 жовтня не проводитимуться.