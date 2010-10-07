Комітет виборців і СБУ відкрили лінії довіри
Перед виборами
Комітет виборців України оголосив про початок національної кампанії довготермінового спостереження за процесом місцевих виборів 2010 року, який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Як повідомили УНІАН у прес-службі КВУ, Комітет проведе довготермінове спостереження у 20-ти областях та більш детальне середньо та короткотермінове спостереження у 8-ми з них.
Метою комплексної інформаційно-просвітницької кампанії «Право на вибір 2010» є, в першу чергу, моніторинг виборчого процесу, інформування широкого загалу української та міжнародної громадськості щодо перебігу місцевих передвиборчих кампаній та загальноукраїнських наслідків місцевих виборів 2010.
КВУ також планує в ході проекту сприяти належній обізнаності громадян щодо їх виборчих прав, допомогти зорієнтуватися і зробити усвідомлений обґрунтований вибір. Вже розпочала свою роботу «гаряча лінія» для виборців та кандидатів. Надані консультації допоможуть захистити виборчі права громадян як виборців так і кандидатів.
КВУ закликає громадян звертатися для отримання консультацій та за телефонами «гарячої лінії» (044) 425-23-01, (044) 425-37-20.
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Управлінні СБУ в м. Києві “для сприяння органам державної влади у реалізації громадянами України конституційних виборчих прав, забезпечення дотримання законності виборчого процесу в межах повноважень і компетенції Служби безпеки України” впроваджено цілодобову роботу телефонної “лінії довіри”.
Про це УНІАН повідомили у прес-секторі УСБУ в м.Києві.
При цьому СБУ закликала громадян повідомляти про порушення у сфері виборчого права, “Ви можете зателефонувати за номером (044) 226-32-32. Уся інформація, що надійде, буде обов’язково перевірена. За результатами перевірки, згідно з чинним законодавством, будуть прийняті відповідні рішення”, запевнили у прес-секторі УСБУ в м.Києві.
Як повідомляв УНІАН, вибори до місцевих органів влади в Україні відбудуться 31 жовтня.
9 вересня ц. р. Київрада прийняла рішення ліквідувати районні ради в столиці. Відтак, вибори столичного міського голови та місцевих рад у Києві 31 жовтня не проводитимуться.