Рада ЄС схвалила право на переклад у кримінальних справах

Рада міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС схвалила проект правил забезпечення права на переклад при проведенні кримінальних процедур.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Ради сьогодні у Люксембурзі.

Проект Директиви ЄС істотно розширює права затриманих і підозрюваних у скоєнні злочинів осіб.

Так, передбачається, що затримані і підозрювані особи мають одержати право на забезпечення усного перекладу під час кримінальних процедур у разі, якщо вони не розуміють або не говорять мовою країни, в якій були затримані. Крім того, за необхідності, переклад може забезпечуватися і для спілкування обвинуваченого з адвокатом.

Проект Директиви також передбачає надання обвинуваченому письмових перекладів усіх документів, необхідних для того, щоб він міг скористатися правом на свій захист.

У документі також містяться вимоги до якості перекладів і до перепідготовки суддів і прокурорів.

Основною метою Директиви є посилення захисту прав людини, зокрема, шляхом кращого застосування Конвенції з прав людини і Європейської хартії фундаментальних прав.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент підтримав проект Директиви 16 червня. Таким чином, тепер положення документа мають бути введені країнами - членами до національного законодавства.