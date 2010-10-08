Северінсен вимагає від Герман вибачення за розповсюдження брехні

Колишній співдоповідач Моніторингового Комітету ПАРЄ Ханне СЕВЕРІНСЕН вимагає від заступника глави Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН вибачення за поширення недостовірної інформації щодо отримання квартири в Києві від Блоку Юлії Тимошенко.

Про це Х.СЕВЕРІНСЕН заявила у телефонному коментарі УНІАН.

"Це абсолютно недостовірне звинувачення і я вимагаю, щоб пані ГЕРМАН або підтвердила це, надавши докази, або виступила з офіційним спростуванням та вибачилась переді мною за розповсюдження такої брехні", - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

Водночас колишній співдоповідач Моніторингового Комітету ПАРЄ зазначила, що під час свого перебування в Києві, щоб зекономити на витратах, зупиняється в квартирі, де живе сестра її подруги.

"Я вважаю такі звинувачення спробою заплямувати мою репутацію як колишнього співдоповідача Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні, а також як незалежного експерта. Крім того, я вважаю це спробою кинути тінь на чинних співдоповідачів та моніторинг Асамблеї як такий. Також доводжу до відома пані ГЕРМАН, що чинний співдоповідач Моніторингового Комітету ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД є чесним та незаангажованим професіоналом, відданим своїй справі, який робить будь-які висновки тільки після ґрунтовного вивчення ситуації та перевірки наявних фактів. Вона в Моніторинговому Комітеті ПАРЄ займається Україною вже не перший рік і є добре поінформованою про те, що діється в Україні", - підкреслила Х.СЕВЕРІНСЕН.

На її думку, така поведінка офіційних представників чинної влади свідчить про те, що попри свої офіційні заяви, влада незадоволена останньою Резолюцією ПАРЄ та дебатами про функціонування демократичних інституцій в Україні.

"Я хотіла б порадити пані ГЕРМАН не витрачати свій дорогоцінний час на поширення фальшивої інформації про мене, а сконцентрувати свої зусилля на вирішенні проблем, жорстко розкритикованих в Резолюції ПАРЄ, зокрема утисків демократичних свобод та прав людини, які відбуваються при Президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ", - додала Х.СЕВЕРІНСЕН.

Як повідомлялося, 6 жовтня заступник глави Адміністрації Президента Г.ГЕРМАН в ефірі Першого Національного телеканалу звинуватила Р.ВОЛЬВЕНД і Х.СЕВЕРІНСЕН у заангажованості при оцінці ситуації в Україні.

"Треба нам українські газети видавати англійською мовою і більше мати сайтів, які перекладаються на англійську мову. І дати всі адреси пані ВОЛЬВЕНД. Вона буде краще поінформованою про те, що діється в Україні, і не буде такою заангажованою. Вона також прочитає і ті матеріали, які я читала, що начебто її колега СЕВЕРІНСЕН отримала квартиру від БЮТ в Києві, в якій вона мешкає. Це дуже цікава інформація. І я думаю, що для пані ВОЛЬВЕНД вона також буде цікавою", - сказала Г.ГЕРМАН.