Працівники ринків вимагають знову обговорити Податковий кодекс

У Чернігові вчора не працювали міські ринки - їх працівники страйкували з вимогою продовжити обговорення Податкового кодексу.

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА, в акції протесту на Красній площі взяли участь понад 1000 місцевих підприємців.

За її словами, Верховна Рада розглядає документ, який громадськість не обговорювала, а відтак, є порушення чинного законодавства про регуляторну політику.

"Ми наполягаємо, що Податковий кодекс має пройти усю регуляторну процедуру, а насамперед, широке громадське обговорення", - пояснила профспілковий лідер.

Крім того, О.ВАРНАКОВА вказала, якщо Податковий кодекс буде введений у дію з 1 січня 2011 року, то він порушуватиме існуючий Бюджетний кодекс. Останній, зокрема, передбачає, що всі закони, які впливають на формування бюджету, мають затверджуватися не пізніше 15 серпня року, після якого вони набувають чинності.

"Влада оділа рожеві окуляри. Ми прогнозуємо, що бізнес просто зупиниться", - сказала голова Чернігівської профспілки підприємців.

На її думку, основною причиною цього стане запровадження обов`язкових касових апаратів для торговців на ринках, адже підприємці просто не готові до нових правил ведення обліку, а їм не дають часу для адаптації.

Учасники акції протесту у Чернігові прийняли резолюцію, яку вирішили направити до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У резолюції вони вимагають поновити подальше обговорення Податкового кодексу, залучити до робочих груп підприємців різних сфер діяльності, переглянути законодавчі акти, що прийняті з порушенням законодавства, та чітко прописати у Податковому кодексі відповідальність контролюючих органів за неправомірні дії.

"Ми вирішили не вигадувати велосипед. Ми послідовні у своїх вимогах і дотримуємося свого слова", - заявила О.ВАРНАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України. За таке рішення проголосували 258 народних депутатів з 420 зареєстрованих в сесійній залі.