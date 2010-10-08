За 6 років інвалідів з розумовою відсталістю побільшало на 10 тис.

Всеукраїнська громадянська організація “Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю” розробила Національну платформу недержавних організацій на виконання зобов’язань держави перед громадянами з інвалідністю відповідно до ратифікованої Україною Конвенції ООН про права інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в ході громадського обговорення Національної платформи представник ВГО “Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю” Раїса КРАВЧЕНКО.

За її словами, Національну платформу буде представлено у формі проекту закону України «Про Загальнодержавну програму забезпечення прав та гідності інвалідів «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів» на період до 2020 року».

Вона зазначила, що недержавні організації вже подали свої пропозиції владі, проте немає певності, що в законопроекті будуть залишені ті статті, які потребують додаткового фінансування.

Р КРАВЧЕНКО відзначила, що прийнятий вже після ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів Бюджетний кодекс не передбачає фінансування гарантованих Конвенцією прав: на персонального помічника інваліда, на допомогу родині, яка доглядає інваліда, на підтримане проживання, на достатнє соціальне забезпечення, на реалізацію правоздатності.

“Ми розробили Національну платформу, оскільки вкрай незадоволені тим контрастом, який є між заявленими намірами і реальними кроками”, - сказала Р.КРАВЧЕНКО.

Вона повідомила, що на сьогодні під цим документом підписалися 70 організацій. Р.КРАВЧЕНКО зазначила, що після того, як буде закінчено збір підписів, документ з підписами буде подано до Верховної Ради.

В документі, зокрема, зазначається, що Коаліцію захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю не влаштовує нинішня ситуація в освіті, соціальному захисті, організації опіки та піклування, працевлаштуванні, в реабілітації та інших сферах, життєво важливих для осіб з інвалідністю.

В документі також наголошується на необхідності усунення штучних юридичних бар’єрів для громадських організацій як потенційних надавачів соціальних послуг.

Р.КРАВЧЕНКО повідомила, що за останні шість років кількість інвалідів з розумовою відсталістю в Україні збільшилася майже на 10 тис. і становить 97 тис. 685 осіб. Потреба в їх реабілітації задовольняється чинною системою соціального захисту лише на 2%.