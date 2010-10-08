Янукович хоче створити конституційну асамблею
12:19, 08 жовтня 2010Права людини
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Скасування політреформи - лише перший крок
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне створити в Україні конституційну асамблею для проведення конституційної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні у Парижі під час офіційного візиту.
На думку Президента, скасування політичної реформи 2004 року - це лише перший крок до повномасштабної конституційної реформи в Україні.
В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що важливо створити ефективний механізм громадського обговорення подальших кроків та сформувати конституційну асамблею.
Принципово важливим Президент України також вважає підтримку місцевого самоврядування, для чого в Конституцію мають бути внесені відповідні зміни.
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