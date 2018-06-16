Дві правди однієї смерті

Колись веселий та говіркий, сьогодні він блідий, втомлений і спустошений. Таким Юрій Ящук, брат якого загинув в міліції, став за три місяці: тоді він і не подумав би, що правда така дорога, а боротьба за неї забирає стільки сил. Юрію так і не змогли довести у міліції самогубство брата Дмитра. Аби переконати в тому, що Дмитро Ящук не міг повіситися, з дня його смерті паралельно з офіційним слідством родина хлопця проводить власне. Вони бачили востаннє Дмитра живим, коли за ним закривали двері міліцейського «бобіка».

Юнака затримали 12 червня працівники міліції, в його квартирі були знайдені шприци з наркотичною речовиною. Конфлікти з правоохоронцями в Дмитра виникали і раніше: проти нього вже порушували кримінальні справи у 2005 та 2008 роках. Влітку колишнього наркозалежного затримали за підозрою в тому, що побив свого знайомого Антона Жигінаса і нібито відбив йому селезінку. Це попри те, що мати Антона Марія Скуратовська заявляла, що її сина насправді побили в міліції: «Його дуже сильно били: в лікарні в нього було не обличчя, а місиво, все тіло боліло, видалили селезінку. Він говорив мені, що саме працівники відділу з незаконного обігу …відбили йому селезінку, але сказали, що він має написати, ніби його побив Ящук», – казала Марія Скуратовська.

Дмитро Ящук повісився одразу після затримання у камері Святошинського райвідділу. Міліціонери стверджують, що, незважаючи на обшук, він проніс у камеру шнурок від шортів, на якому того ж дня і повісився.

«За випадком смерті мого брата порушили кримінальну справу через халатність співробітників міліції, які нібито не побачили, що Дмитро збирається покінчити з собою. За 3,5 місяці ані прокуратура святошинського району, ані міська винних, точніше – підозрюваних, ще не виявила. Ми думаємо, підозрювати можна всіх, хто чергував того дня, але тим не менше справа не зрушилася з мертвої точки», – каже Юрій Ящук.

Він не вірить у те, що брат сам покінчив із життям: за три місяці, каже Юрій, тіло брата рідним так і не показали, єдине - надали висновок експертизи.

В паперах у графі причина смерті записали – навмисне самоушкодження шляхом повішення, йдеться там і про синці, нанесені тупими предметами: їх близько 8, і нанесені вони за декілька годин до смерті. В родині Ящуків переконані, що цих даних має бути достатньо, аби змінити хід розслідування, втім, з мертвої точки воно не зсунулося, навіть попри те, що в Ящука на руках – висновки незалежних експертів.

«Ми і дотепер не бачили його тіла, нас до нього просто не пускають, що це значить – є що приховати?! В судмедекспертизі вказано: в області нижнього краю щелепи мого брата – два синяки, зафіксували ще й перелом під’язикової кістки, ми звернулися до спеціаліста професора Миколи Тагаєва, аби він подивився висновки. Тагаєв підкреслив – саме цей перелом та сліди на обличчі й свідчать про те, що Дмитра задушили», – каже Юрій Ящук.

Столична міліція також говорить про порушення прав – прав міліціонерів. Речник столичного главку Володимир Поліщук переконаний: говорити, що Дмитра вбила міліція, - це порушення прав самих правоохоронців, оскільки алібі в них – залізне: смерть підозрюваного записали камери спостереження райвідділку.

«Якщо ви вважаєте, що представники міліції діяли неправомірно, вам треба зібрати більше доказів і звертатися в прокуратуру. Але заявляти, що Дмитра вбили і робити це прямо, врешті-решт, і порушуючи права міліції, які захищають інтереси громадян – некоректно», – говорить Володимир Поліщук.

До відділу речник виїхав того ж дня – одразу після телефонного дзвінка начальника київської міліції, який повідомив про смерть Дмитра. Володимир Поліщук згадує: там уже були працівники прокуратури – вони очікували представника тої комп’ютерної компанії, яка постачає камери і сервери (в кожній камері встановлено відеоспостереження ). Тому запис з місця ув’язнення загиблого хлопця Поліщук бачив на власні очі: «Коли міліцію безпідставно звинувачують в цьому конкретному випадку, я мушу відповісти: цей відеозапис спростовує всі ваші закиди в бік міліції, що це він був якимось чином працівниками міліції вбитий. Тому цей запис досі в мене є. І навіть якщо його подивитись - відпадають підстави вести цю розмову».

Володимир Поліщук переконує: відеозапис підробити ніхто б не встиг, міліціонери ж, які не помітили намірів Ящука, – вже покарані. Наступного дня начальник київської міліції Олексій Крикун звільнив старшого лейтенанта і прапорщика, які чергували того дня в святошинському райвідділі міліції. В тому, що правоохоронці не простежили за Дмитром і той встиг залізти в петлю, Поліщук вбачає людський фактор: «Ви можете собі уявити: невеликий монітор, круглий, з довгим екраном, і там кілька, мабуть 9, камер відеоспостереження. Тут у нього журнал, який він заповнює і тут прийом затриманих – і він в якусь мить відволікся від екрану, не побачив цей момент, там пройшло близько 10 хвилин, як він не подивився на екран. А коли вже подивився, залетів у камеру, але було пізно».

Втім, рідні не вірять у достовірність відео, вони не прийняли запрошення міліцейського речника подивитися плівку разом із журналістами, їм достатньо і того, що запис можна бачити в інтернеті, щоправда, відео там змонтоване. На запису видно, як хлопець ходить по камері, потім видно частину його тіла, а вже за мить - забігає охорона, але запізно. Двох міліціонерів, які прогледіли самогубство, вже звільнено. Вони - єдині фігуранти справи, яку нині розслідує прокуратура. Рідні ж загиблого кажуть: вимагатимуть, щоб достовірність запису визначили незалежні експерти. Наполягатимуть і на повторній експертизі тіла загиблого, для них це останній спосіб з’ясувати справжні причини смерті.

Те, що випадки катувань затриманих і справді бувають, Володимир Поліщук не приховує, але переконує: таких міліціонерів карають. Обіцяв це і очільник профільного міністерства – Могильов раніше казав, що якщо людина в погонах виявиться винною, вона буде відповідати вдвічі серйозніше, ніж цивільний.

За словами ж Поліщука, лише цього року щодо працівників однієї тільки київської міліції порушили 30-40 кримінальних справ за неправочинства при виконанні службових обов’язків.

А прокуратура Києва вже погодилася на пропозиції родичів Дмитра Ящука, і повторна криміналістична експертиза таки відбудеться, повідомила радіо Свобода прес-секретар прокурора Києва Мирослава Мушка.

«За клопотанням брата, прокуратура залучить до судмедекспертизи саме того незалежного криміналіста, якого пропонує Юрій Ящук. Крім того, слідство врахувало всі пропозиції родичів (разом більше, ніж 30), на що саме звернути увагу під час експертизи. До того ж, близькі Дмитра зможуть взяти участь в експертизі», – сказала Мирослава Мушка.

Юрію Ящуку вже направили листа з повідомленням про майбутню експертизу, а от коли її проведуть – залежить від того, коли Ящук відповість на лист, кажуть у прокуратурі.

Дві сторони однієї справи, два паралельні розслідування, в кожному з яких - свої факти, свої докази, своя правда. Батьки борються за честь загиблого сина, міліція – за честь своїх мундирів. Хто в цій боротьбі стане переможцем, можна тільки здогадуватися. Як показує сумна статистика останнього часу, перемога у таких справах, як правило, лишається таки за безчесними мундирами.

Катерина Бессарабова, Ігор Меделян,для УНІАН-Права людини

