Фундація Центр Солідарності, Польський Інститут у Києві, Посольство РП в Україні, Київська міська галерея мистецтв ЛАВРА

запрошують 15 жовтня 2010 року (п’ятниця) о 18:30 до Київської міської галереї «Лавра» (вул. Лаврська, 1/І.Мазепи, 17) на

відкриття виставки "Шляхи до свободи".

Виставка розповідає про історію 1956-1989 років. На території Ґданської судноверфі ім. Леніна у Ґданську у серпні 1980 року народилась «Солідарність» - суспільно-політичний рух, який дав польському суспільству надію на здійснення мрій про незалежність.

18 днів страйку завершились 31 серпня, коли було підписано порозуміння між страйкарями та владою. Воно стало символічною датою початку кінця комунізму у Європі.

Ці події стали початком процесу краху комунізму у багатьох країнах. За іронією долі, демонтаж комуністичної системи розпочали працівники закладу імені Леніна – вождя радянських комуністів, який у теорії обіцяв людям свободу та добробут, а на практиці запровадив терор, довів країну до злиднів та неволі.

Виставка «Шляхи до свободи» розповідає про людей, які намагались втілити в життя мрії про незалежність поляків, що живуть у Польській Народній Республіці. Ця виставка присвячується усім їм. За рішенням Ялтинської конференції 1945 року було ліквідовано Другу Річпосполиту, а керівництво нової держави практично віддали Сталіну. Хоча Західна Європа визнала Ялтинський договір, Польща ніколи з ним не погодилась. Після війни, суспільство багато разів демонструвало свою любов до свободи.

Роки 1956, 1966, 1968, 1970, 1976, 1979, 1980, 1988 – це основні дати, що стали сходинками на польському шляху до свободи. Без розуміння цих моментів в історії незалежності не можна зрозуміти феномену, яким стала «Солідарність» 1980 року.

На відкритті виставки будуть присутні Єжи Боровчак та Богдан Ліс – учасники Серпневого страйку у Ґданську, активні діячі профспілки «Солідарність».

Виставка працюватиме з 16 до 30 жовтня 2010 року. Вівторок-неділя 11:00-19:00.

Вихідний день – понеділок.

Огляд виставки з екскурсоводом: середа-п’ятниця 14:00-17:00, вівторок, субота, неділя 12:00-15:00 Замовлення екскурсій за тел.: 288-03-04.

Вхід вільний.

Акредитація за телефоном: 288-03-04 (Тетяна Артушевська)

