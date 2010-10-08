Дискусія "Солідарність є: польський та український досвід суспільних рухів опору"

Польський Інститут у Києві та Книгарня «Є»запрошують на дискусію "Солідарність є: польський та український досвід суспільних рухів опору" (15 жовтня (п’ятниця), 15:00, Книгарня “Є”: Київ, вул. Лисенка, 3 (вхід вільний)

Учасники:

БОҐДАН ЛІС (PL) – соратник Леха Валенси, учасник «Круглого столу»

ЄЖИ БОРОВЧАК (PL) – активний діяч профспілки «Солідарність»

ЄВГЕН СВЕРСТЮК (UA) – правозахисник, громадський діяч

МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ (UA) – член-засновник Української Гельсінської Спілки, публіцист

Модератор – Вахтанґ КІПІАНІ (UA)

Польській незалежній профспілці «Солідарність» - 30 років. Події у Польщі в серпні 1980 року стали точкою біфуркації у повоєнній історії Європи. У Польщі сталося те, чого ніхто не передбачав і не планував, навіть ініціатори страйку на Ґданській верфі. «Я відчував тоді, що народжується щось велике, що повертається НАДІЯ» (Збіґнєв Бжезінський).

Поява «Солідарності» була однією з ключових ланок ланцюга подій, що призвели до повалення тоталітарного режиму в Польщі, розпаду Варшавського договору, зникнення з політичної мапи Радянської імперії.

Рух опору в Україні – це феномен шістдесятництва, дисидентський правозахисний рух, величезний масив літератури та публіцистики самвидаву, підпільні групи, незламність політв’язнів та мужність кожного учасника, - все, що, зрештою, призвело до здобуття Україною незалежності.

Модерує захід учасник Студентської революції на граніті, журналіст Вахтанґ Кіпіані.

Інформація: +38095 5580292 (Книгарня «Є») +380442880304 (Польський Інститут).

Акредитація для преси є обов’язковою (Оксана Щур +380661741195).

