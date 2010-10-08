ГПУ змінила керівника слідчої групи у справі Гонгадзе

Генеральна прокуратура України змінила керівника слідчої групи у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це повідомляють джерела тижневика «Дзеркало тижня» у прокуратурі.

За даними видання, слідчу групу замість Олександра ХАРЧЕНКА очолив Владислав ГРИЩЕНКО.

Після цього ознайомлення представниками потерпілої сторони з матеріалами справи про вбивство Г.Гонгадзе було припинено, повідомили джерела.

Напередодні, 7 жовтня, Верховний Суд України продовжив до 8 грудня арешт екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА, якого звинувачують у вбивстві журналіста.