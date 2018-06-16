«Ти станеш моїм громадянським партнером?»: у пошуках між конкубінатом і шлюбом

Змінюються часи, змінюються й звичаї. Молоді люди тепер здобувають освіту, часом і не одну, роблять кар’єру, не бояться проб на шляху до самореалізації, влаштовують побут, а тоді вже думають про сім’ю. Часи, коли юні батьки, одружені зі студентських лав? віддавали свої чада на виховання «бабі з дідом», схоже, минають.

І справа тут навіть не втому, що українці оглядаються на країни Заходу з їхнім способом життя. І навіть не в висновках сумної статистики розлучень, що припадають на долю одружень у ранньому віці. Справа в реаліях: економіки, ринку праці тощо. Нині, скажімо, не потрібно конче одружуватися на останньому курсі вишу, аби обом одержати державне направлення в одну й ту саму географічну точку. Ми не живемо більше в епоху, коли все було вирішено-визначено (за нас і без нас) на довгі роки наперед. Одержавши диплом, молодій людині в не зовсім стабільній державі з не зовсім стабільною економікою слід ще позмагатися за місце під сонцем. Шлюб же – юридичний договір зобов’язуючого характеру, апріорі визначає стабільність і тривалість. Можливо, тому зараз кількість офіційних зареєстрованих шлюбів знижується, а молоді люди віддають перевагу іншій формі співжиття – ну принаймні на якийсь час – без офіційної реєстрації в загсі, яку називають то «життям на віру», то «цивільним» або «громадянським» шлюбом.

Між іншим, історично громадянськими, себто світськими, повинні б називатися шлюби, зареєстровані державою й не оформлені церковно. Зародився такий громадянський шлюб у Європі в процесі відокремлення церкви від держави. Озираючись на минуле століття, констатуємо, що в радянській Україні багато пар перебували в громадянському шлюбі, реєструючи його лише в загсі – через партійне переслідування релігійних практик. Співжиття ж без юридичного оформлення шлюбу доцільніше було б визначати поняттями «вільний союз» чи «співжиття».

Співжиття, або конкубінат, як інститут розвинувся у цивільному праві європейських країн з демократизацією моралі в 70-х роках, набуваючи певних юридичних наслідків. Між двома особами, що перебувають у такому союзі, а також між ними та третіми особами, зокрема державою, виникає певний комплекс прав та обов’язків, хоча загалом законодавство дотримується принципу свободи «вільного союзу», ні до чого не зобов’язуючи – без їхньої власної доброї волі – партнерів по конкубінату. В 1989 р. в Данії, а згодом і в ряді інших країн Європи з’явився ще більш юридично прописаний різновид співжиття, а по суті і новий інститут – «зареєстроване партнерство», та про це - трохи згодом.

Отож, в цивільному кодексі багатьох держав вже довший час співіснують три правові інститути, які визначають сімейне життя. Не вдаючись у дебати на тему переваг - недоліків «вільних союзів», в Україні на законодавчому рівні рано чи пізно доведеться відповідати на запити суспільства й у першу чергу подбати про правовий захист та мінімальні гарантії власним громадянам, які де факто створюють сім’ю, не оформляючи стосунків у загсі. Таких в Україні дедалі більше, а отже закривати очі на їх існування – якось не гоже, забороняти чи осуджувати – суспільство вже пройшло цей етап розвитку. Життя в парі передбачає як приватний, так і публічний виміри стосунків. Краще дати змогу людям, котрі бажають жити в парі і творити сім’ю, самим обирати ту форму, яка їм на тому чи іншому етапі чи загалом по життю найбільше до вподоби, надавши їм усім адекватний суспільно-правовий статус, захистивши їхні майнові відносини тощо... Мало не забула про дітей. Оприлюднена нещодавно статистика свідчить: дедалі більше дітей (21,4%) в Україні народжується поза шлюбом. Звісно, Україна як країна-учасниця Європейської конвенції з прав людини забезпечує рівні права усім дітям, народженим у шлюбі чи поза ним. Однак перелік питань, що вимагають правового врегулювання, дуже широкий.

Повертаючись до трьох інститутів, хотіла б детальніше зосередитися на «зареєстрованому партнерстві». На мою думку, саме така форма співжиття могла б вирішити питання статусу і прав неодружених пар в Україні. «Зареєстроване партнерство» з огляду на певну «офіціалізацію» стосунків захистило б сімейні проекти багатьох молодих людей від неприємних моментів суспільного-правового, ба навіть психологічного характеру. А фахівці з порівняльного права могли обрати найприйнятнішу для нас форму такого інституту, адже «зареєстроване партнерство» досить відмінне в тих країнах, які інтегрували його до свого цивільного кодексу.

«Зареєстроване партнерство» там, де воно існує, можна вважати свого роду перехідною формою між простим співжиттям (конкубінатом) і громадянським (в сенсі державним) шлюбом. Перехідною, тому що порівняно з конкубінатом, «зареєстроване партнерство» передбачає більший рівень юридичних наслідків [прим авт. – 2 вчені-юристи Kees Waaldijk з Голандії та Eric Fassin із Франції запропонували комплексний порівняльний аналіз сімейного права європейських країн методом обчислення рівня юридичних наслідків того чи іншого інституту в тому чи в іншому цивільному законодавстві. За цим показником в деяких країнах, як-от Голландія, «зареєстроване партнерство» максимально наближене до шлюбу].

В значній мірі до появи інституту «зареєстрованого партнерства» спричинився ще один етап в розвитку суспільства і права європейських країн – легалізація гомосексуальних пар. До речі, більшість країн запровадила інститут «зареєстрованого партнерства» виключно для гомосексуальних пар. Усі інші там або оформляють шлюб, або живуть у конкубінаті.

Натомість інститут «зареєстрованого партнерства» відкритий для усіх без винятку пар у Франції, Голландії та Бельгії. Остання – дещо виняткова, цей інститут там має наглядно адміністративний характер, й зареєстрованими партнерами можуть бути навіть родичі. Загалом же в тих країнах, де цей інститут існує, ним передбачено усе таки проект з ознаками подружньої пари, а не просто дві особи, які проживають під одним дахом. Відтак він неможливий між кровними родичами, між вітчимом і падчеркою тощо.

У французькому законодавстві «зареєстроване партнерство» – це правовий договір про партнерство між двома особами будь-якої статі з метою оформлення їхнього спільного проживання (ст. 515-1 ЦК Франції). Це правова форма спільного ведення господарства. Так, закон подбав про усіх людей, які проживають в парі, юридично не перебуваючи в шлюбі. Хоча 1999 року французький парламент приймав закон про Громадянський пакт солідарності (Pacte Civil de Solidarité, скорочено PACS) як продукт соціальних вимог гомосексуальних пар, за всі роки свого існування цей інститут набув величезної популярності власне серед пар традиційної орієнтації. Саме вони становлять більше ¾ з усіх, хто укладає PACS.

Чому дедалі більше пар у Франції або довго перебувають в PACS перед укладенням шлюбу, або ж віддають перевагу саме такій формі реєстрації стосунків перед традиційним шлюбом? Чи не головною причиною цього є зобов’язуючий характер шлюбу, а надто перспектива обтяжливої процедури розлучення. Інститут «зареєстрованого партнерства» ж розлучення як такого не передбачає. Часто громадянське партнерство обирають ті, хто хоча б раз прямо чи опосередковано стикався з психодрамами розлучного процесу, розподілу майна тощо. У Франції, наприклад, для того, щоб покласти край PACSу, одному з партнерів досить в односторонньому порядку письмово повідомити про такий намір районний суд, який його реєстрував. Шлюб між громадянськими партнерами або шлюб одного з них із іншою особою автоматично призводить до ануляції «зареєстрованого партнерства».

З іншого боку, приваблює гнучкість «зареєстрованого партнерства» як інституту у поєднанні з адміністративними та податковими перевагами: партнери сплачують менше податків та мають доступ до соціальної допомоги, спадок оподатковується менше, контракт про оренду житла в разі смерті одного з партнерів переходить до іншого, зареєстровані партнери мають право на відпустку в один і той же час, а в разі направлення одного з них на інше місце роботи, пов’язане з переїздом, інший партнер, звільнившись з роботи, має право на соціальну допомогу тощо.

Законодавство еволюціонувало настільки, що з 2007 року партнери в PACS одержали в адміністративному та в юридичному плані статус, прирівнюваний до традиційних подружніх пар. Хоч прізвищем партнера інший користуватися не може, проте цей інститут допомагає врегулювати таке ключове питання як режим володіння майном між подружжям. Майбутні партнери складають договір, яким обумовлюють різні моменти співжиття і спільного ведення господарства, наприклад, умови оплати житла. Пактом можна засвідчити майновий стан партнерів на час реєстрації партнерства, а також, на кшталт шлюбного контракту, вибрати один із шести чинних правових режимів володіння набутим спільно майном. Договір передається в суд.

Судовий працівник видає вам свідоцтво про реєстрацію громадянського пакту солідарності і завіряє примірники договору, який залишається на руках у зареєстрованих партнерів. 5 хвилин - і все готово, для тих хто поспішає на роботу, а ще, хто не хоче витрачатися на традиційне весілля. Часто це головний аргумент молодих пар, які мають серйозні наміри, хочуть убезпечити себе в соціально-адміністративних питаннях, проте не мають коштів на справжнє весілля... А втім, хочеться церемонії? Прошу дуже, «зареєстровані партнери» можуть і це, попередньо домовившись з мерією.

Іванна Піняк, Страсбург, спеціально для УНІАН-Права людини