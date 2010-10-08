Прес-конференція на тему: «Перший місяць кампанії по місцевих виборах: проблеми та загрози»

11 жовтня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Комітету виборців України та Асоціації виробників систем опломбування на тему: «Перший місяць кампанії по місцевих виборах: проблеми та загрози».

Питання: висування та реєстрація кандидатів; агітаційна кампанія та чорний ПР; сучасні технології опломбування проти фальсифікацій.

Учасники: Олександр Черненко, голова Правління КВУ; Ростислав Цирень, президент Асоціації виробників систем опломбування. Буде презентовано технологію опломбування виборчих скриньок та оригіналів протоколів дільничних виборчих комісій.

Представники медіа також зможуть наочно ознайомитись з технологіями застосування сучасних засобів опломбування, результатами їх застосування у різних країнах (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.