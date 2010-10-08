Судді масово покидають суди

Верховна Рада України звільнила із займаних посад 14 суддів Верховного Суду, 4 - Вищого адміністративного суду та 2 судді Вищого господарського суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 270 народних депутатів із 407, зареєстрованих в сесійній залі.

Всі судді були звільнені зі своїх посад у зв’язку з поданням ними заяв про відставку.

Як пояснив голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО, останнім часом від суддів стало надходити втричі більше заяв про відставку, ніж це було до цього. Він зауважив, що у відповідності до статті 136 закону про судоустрій та статус суддів, суддя, який йде у відставку, отримує компенсацію в розмірі 10 місячних зарплат за місцем останньої посади.

При цьому, за його словами, якщо суддя, який пропрацював 30-34 роки, йде у відставку до 1 січня 2011 року, отримує компенсацію в середньому 300 тис. грн.

