В Україні планується міжнародна конференція із захисту прав дітей

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує провести в Україні Міжнародну конференцію із захисту прав дітей, результатом якої має стати розробка пакета рекомендацій з реформування системи захисту прав дітей у пострадянських країнах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, така пропозиція прозвучала сьогодні на зустрічі О.ФЕЛЬДМАНА з членом парламенту Великої Британії, керівником комітету з питань дітей вулиці Расселом БРАУНОМ і главою представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіє МАКОУ.

У свою чергу глава представництва ЮНІСЕФ в Україні висловив готовність підтримати таку ініціативу і виступити партнером в організації конференції. «Ми готові надати всі напрацювання, знання і досвід у цій проблемі», - також підтримав ініціативу Р.БРАУН.

Серед основних проблем у сфері гарантування прав дітей в Україні на зустрічі наголошувалося на відсутності прогресу в питаннях реформування системи інтернатних установ, а також відсутності єдиного державного інституту в системі захисту прав дитини. Під час зустрічі також обговорювалася тема профілактики розповсюдження серед дітей ВІЛ/СНІДу.