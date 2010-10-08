Уряд підтримав законопроект про біженців

Урядовий комітет з питань правової політики, національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та роботи підприємств військово-промислового комплексу під головуванням віце-прем’єр-міністра України Володимира СІВКОВИЧА підтримав запропонований Міністерством юстиції проект Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єра.

Зокрема, проект закону визначає порядок визнання особи біженцем, особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, втрати та позбавлення цього статусу, а також правовий статус цих осіб. Проектом враховуються положення Конвенції про статус біженців 1957 року, Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та інших документів у сфері міграції, прийнятих Радою Європи та Європейським Союзом.

Запропонованим проектом закону в Україні запроваджуються інститути допоміжного та тимчасового захисту, що є складовою інтеграції України до ЄС у міграційній сфері. Зокрема, враховано рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи про тимчасовий захист та Директиви Ради Європейського Союзу щодо мінімальних стандартів надання тимчасового захисту. Зокрема, проектом встановлюється порядок звернення за захистом в Україні, умови, за яких особа не визнається біженцем або особою, котра потребує допоміжного захисту. Також врегульовані підстави, строк надання тимчасового захисту, права та обов’язки осіб, яким надано тимчасовий захист.

Крім того, на засіданні Урядового комітету також були розглянути інші проекти постанов та змін до законів, ініційовані Міністерством оборони, Міністерством юстиції, Головдержслужбою та іншими органами виконавчої влади.