Всеукраїнська акція протесту проти платних послуг у вузах

12 жовтня відбудеться Всеукраїнська акція протесту проти постанови Кабміну № 796. Активісти “Фундації Регіональних Ініціатив” (ФРІ) та організацій-партнерів виступлять проти документу, що узаконив корупцію в школах, ВНЗ та ПТУ.

Демонстрація у столиці почнеться о 16:00 з м. Арсенальна, звідки студенти пройдуть маршем до Кабінету міністрів.

Нагадуємо, що 27 серпня Кабінет Міністрів прийняв постанову № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”. На думку молодіжних організацій, документ суперечить Конституції і загрожує впровадженням численних незаконних грошових стягнень зі студентів та учнів. Постанова фактично сприятиме ще більшій появі платних “позакласних занять”, без яких високі оцінки учням та студентам просто не поставлять. Документ також фактично встановлює плату за складання абітурієнтами зовнішнього незалежного оцінювання, плату за користування Інтернетом та послугами шкільних та університетських бібліотек, плату за забезпечення обмундируванням студентів та працівників ВНЗ, та ін.

За минулої влади спроба введення додаткових платних послуг вже мала місце. 14 квітня 2009 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №369, якою планувалось запровадити зазначені платні послуги. Але, враховуючи звернення студентських та молодіжних громадських організацій та неконституційність рішення уряду – попередній Президент своїм Указом від 30 квітня скасував частину платних послуг. А через акції протесту студентських та молодіжних організацій Кабінет Міністрів 5 червня 2009 року скасував запровадження усіх з вищезазначених додаткових платних послуг.

Напередодні прийняття постанови № 796 ФРІ вже зверталася до прем’єр-міністра з проханням не розглядати проект постанови на засіданні уряду без проведення додаткового громадського обговорення за участі, перш за все, студентських та молодіжних організацій України. ФРІ зверталася також і до міністра освіти і науки з проханням не направляти проект у Кабінет Міністрів без проведення справжнього широкого громадського обговорення. Вже після прийняття постанови ФРІ знову звернулась до прем’єра з проханням призупинити дію зазначеної постанови. Разом з іншими студентськими та молодіжними організаціями звернулася також про допомогу до голови Верховної Ради та заступника голови Адміністрації Президента. Зараз молодь масово звертається по допомогу до Президента.

4 жовтня до 500 сімферопольських студентів під час свого мітингу проти постанови № 796 закликали приєднуватись до протесту студентів усієї України.

Про готовність підтримати протестну кампанію заявили студенти Харкова, Луганська, Львова, Луцька, Івано-Франківська, Сімферополя та інших міст.

Акція протесту проходитиме в рамках всесвітньої “Глобальної хвилі дій за безкоштовну освіту”. Про солідарність із українськими колегами заявила ініціатива “International students movement”, яка координує студентський рух у всьому світі.

Нагадаємо, в 2009 році уряд Юлії Тимошенко прийняв аналогічну постанову, яка дозволяла вводити платні послуги в університетах. Але через масові виступи студентів Кабмін був змушений скасувати своє рішення.

Знайти постанову № 796 можнатут.

Огляд небезпек постанови № 796 – http://fri.com.ua/2010/09/5187, http://bit.ly/9Bk31V

Додаткова інформація про постанову доступна за тел.: +380674042646 (Михайло Каменєв, ФРІ), +380956051563, +380638273837 (Антон Делікатний, ФРІ), +380681217741 (Михайло Лебедь, ФРІ).