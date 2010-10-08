Виставка "Судовий експеримент"

Центр Візуальної Культури Національного університету «Києво-Могилянська академія», Центр Дослідження Суспільства, Кураторське Об’єднання Худрада спільно з tranzit.at запрошують 12 Жовтня – 12 Листопада 2010 року на "Судовий експеримент".

«Судовий експеримент» - це заява проти судових переслідувань українських активістів за вираження незгоди з існуючою несправедливістю, це акція солідарності зі звинуваченими Євгенією Бєлорусець, Андрієм Мовчаном, Сергієм Мовчаном і Олександром Володарським, процеси над якими тривають роками. Проект почався з відвідування судових засідань людьми, які хотіли засвідчити звинуваченим свою підтримку. Серед них були активісти, журналісти, інтелектуали і художники.

«Судовий експеримент» - це спроба привернути увагу громадськості як до цих конкретних випадків переслідування, так і загалом до того, що судова система, вбудована в капіталістичну економіку, є інструментом насилля і несправедливості. Другою важливою метою виставки є розкриття реальних причин, проти яких виступали активісти - деструктивне поширення капіталу в соціальному просторі, зростання моральної цензури, що є симптомом авторитаризму - обрамлюючи їх у ширший контекст політичних, культурних і соціальних обставин, притаманних пострадянському суспільству.

Виставка складається із авторських робіт та документації судових процесів, зробленої колективно. Тільки документальні матеріали буде представлено на відкритті виставки, після цього простір поступово заповнюється індивідуальними роботами художників. Презентації нових робіт супроводжують дискусії, покази, перформанси і семінари. «Судовий експеримент» це інсталяція-в-процесі, яка імітуючи циклічне розгортання судових процесів над активістами, адресує суб’єктів політичної дії в полі артикуляції мистецтва, знання і політики.

На виставці представлено роботи Євгенії Бєлорусець, Олександра Володарського, Ксенії Гнилицької, Анни Звягінцевої, Нікіти Кадана, Юлії Костерєвої, Юрія Кручака, Василя Лозинського, Лади Наконечної, Миколи Рідного, Олексія Салманова, Давіда Чічкана. Судові рисунки, фотографії, інсталяція документальних матеріалів: Анатолій Бєлов, Євгенія Бєлорусець, Олександр Бурлака, Віктор Володарський, Анна Звягінцева, Нікіта Кадан, Дмитро Мирончук. Виставка організована кураторським об’єднанням Худрада.

Програма

12 Жовтня, Вівторок

18.30 Відкриття: презентація документальних матеріалів судових процесів над активістами Євгенією Бєлорусець, Андрієм Мовчаном, Сергієм Мовчаном і Олександром Володарським.

19.00 Промова організаторів

16 Жовтня, субота

17.30. Презентація робіт Ксенії Гнилицької, Лади Наконечної, Олексія Салманова.

18.00. Дискусія: Пострадянський капіталізм і репресивний державний апарат

Модератор Ольга Брюховецька

Віталій Атанасов (журналіст, публіцист, активіст соціалістичного руху, Київ)

Українська незалежність і залежний розвиток

Ілля Будратскіс (політичний активіст, історик, публіцист, художній критик, Москва)

Реставрація в Росії: держава, насильство, економіка

20.00. Показ: Гренельські угоди, Learning Fim Group, 2009

У 2009 мистецький критик, письменник і антрополог Девід Ріфф приєднався до групи Фікс, Будрайтскіс і Олейніков щоб досліджувати епізод 1968 року, так звані Гренельські угоди, разом із групою працівників ресторану з торгового центру в Москві.

19 Жовтня, Вівторок.

18.30. Презентація робіт Олександра Володарського, Юлії Костерєвої, Юрія Кручака, Нікіти Кадана, Давида Чічкана.

19.00. Перформанс: Київ Vice: Міліція Моралі

Василь Лозинський читає свою поезію, привертаючи увагу до парадоксальної злободенності телесеріалу Miami Vice для України в умовах зростаючої моральної цензури.

19.30. Дискусія: Чи мають художники бути недоторканними?

Модератори Василь Черепанин, Олексій Радинський

Звинувачувальний присуд Олександру Володарському поставив українських художників перед важким вибором: брати відповідальність (в широкому сенсі, включаючи кримінальну) за свої дії чи далі сповідувати панівну в Україні романтичну концепцію митця, що розміщає художників поза межами суспільства? Дискусія має на меті розробку поняття мистецької недоторканності, запозиченого із сумнозвісної депутатської недоторканності, що є офіційним привілеєм українських парламентарів.

22 Жовтня, п’ятниця

18.00. Хайс Кеслер (Міжнародний інститут соціальної історії, Амстердам)

Глобальна історія праці: Від робітничого страйку до робітничого руху

18.30. Дискусія: Робітничий страйк в сучасній Україні

Модератор Віталій Атанасов

Володимир Іщенко, Оксана Дутчак (Центр дослідження суспільства, редактори журналу соціальної критики Спільне, Київ)

Класова боротьба в Україні: результати моніторингу протестів

Олексій Кляшторний (активіст, один із організаторів страйку на Полтавському ГЗК, профспілка «Народна солідарність», Київ)

Чи потрібно “політично ховати” пролетаріат?

Захар Попович (активіст, учасник страйку на Полтавському ГЗК, Київ)

Проблеми солідарності між профспілками та політизації робітничого протесту на прикладі Полтавського ГЗК

Денис Левін (активіст, один із організаторів страйку на Полтавському ГЗК, профспілка «Народна солідарність», Київ).

Чи здатен робітничий рух до самоорганізації у захисті своїх економічних прав?

20.30. Показ відео документації страйку на Полтавському ГЗК, літо 2010

Презентує Андрій Метльов (філософ, дослідник нових медіа, Київ)

23 Жовтня, субота

17.30. Презентація робіт Євгенії Бєлорусець, Анни Звягінцевої, Нікіти Кадана, Миколи Рідного.

18.00. Дискусія: Світова економічна криза і робітничий страйк

Модератор Анастасія Рябчук

Михай Варга (політолог, Університет Амстердаму)

Політична участь в індустріальному конфлікті в Україні під час світової економічної кризи, 2008 – 2010

Марко Бойцун (Старший викладач факультету юриспруденції, управління і міжнародних відносин Лондонського Столичного університету, член Інституту дослідження Європейських трансформацій і член Інституту глобальної політики)

Чи вже скінчилось? Довготермінові наслідки світової економічної кризи для України.

26 Жовтня, вівторок

17.30. Показ: Артур Жмієвскі «Вибрані праці»: «Альдо», «Джузеппе», «Сальваторе», «Урсула», «Патріція», «Дітер», «Дорота», «Данута», «Галина», «Йоланда». (2006 – 2007)

Праця посіла місце сексу на чолі ієрархії «непристойних» практик, які не можна відтворювати на екрані. Не дивно, що в сучасному голлівудському кіно фізичною працею займаються виключно терористи (наприклад, фільми про Джеймса Бонда або про Залізну Людину). Польський художник Артур Жмієвскі у «Вибраних працях» звертається до інструментарію кіно-правди (cinema-verite), щоб зробити видимою «непристойну» працю сучасних робітників.

1 – 6 Листопада, Понеділок – П’ятниця

Конференція: Кінематографічний диспозитив: рухоме зображення в соціальному контексті

Спільно з Центром кінематографічних студій і МКФ Молодість

Якщо фільм є не просто медіумом, але також і соціальною практикою, тоді питання, певно, має бути сформульоване по-іншому: як можливо за допомогою створення та аналізу кіно аналізувати суспільство та його ідеологію? Кінематографічний диспозитив репрезентує не реальність, а реальні обставини нашого існування: нашу «завжди-вже» належність до соціального диспозитиву, в межах якого ми діємо. Це проливає світло на заклик Ролана Барта обернути перспективу: не шукати ідеологію у фільмах, а бачити ідеологію як «кіно суспільства».

9 Листопада, вівторок.

17.30 Прес-конференція по результатах конкурсу на кращу журналістську роботу «Проти катувань!»

18.15 Дискусія: Тортури в українській міліції: причини, масовість, наслідки, безкарність. Як їх позбутися?

Організатор - Харківська правозахисна група

Учасники дискусії: Андрій Діденко (координатор програм ХПГ), Євген Захаров (співголова ХПГ), Олег Левицький (адвокат), Катерина Левченко (директор Міжнародного правозахисного жіногочого центру Ла Страда Україна), Деніс Кобзін (директор Харківського інституту соціальних досліджень), Людмила Коваль - експерт ХПГ.

12 Листопада, п’ятниця - Закриття.

Кураторське об’єднання Худрада - самоорганізована міждисциплінарна спільнота, що почала працювати з 2008 року. До її складу входять молоді художники, архітектори, активісти, літератори та науковці. Організовані Худрадою проекти покликані об’єднувати досвід учасників та створювати простір колективного висловлення. Вперше Художня рада публічно заявила про себе проектом «Погляди», проведеним у 2009 за підтримки Фундації Центр Сучасного Мистецтва.

Центр дослідження суспільства – незалежний некомерційний центр дослідження соціальних проблем і колективних протестів. Об’єднує ангажованих дослідників та активістів з метою розвитку публічної соціальної науки – суспільно-значимого знання для неакадемічної аудиторії. З 2009 року проводить систематичний моніторинг усіх протестних подій в Україні та реакції на них влади.

Науково-дослідний центр візуальної культури http://vcrc.ukma.kiev.ua - платформа для аналізу сучасних обставин у термінах мистецтва, знання і політики. ЦВК виник 2008 року як інституалізація діяльності групи вчених і студентів кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія». «Судовий експеримент» є частиною довготривалого проекту «Візуальний диспозитив – Соціальний диспозитив», який було запущено в квітні 2010 року за підтримки tranzit.at.

Виставка відкрита з 12.00 по 18.30 з вівторка по неділю

Адреса:

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Київ, вул. Сковороди, 2

Перший поверх Староакадемічного корпусу