Дружині Нобелівського лауреата дозволили зустріч з ним у в'язниці

Китайська влада дозволила дружині китайського дисидента Лю Сяобо, який відбуває тюремне ув`язнення, зустрітися з чоловіком, повідомляє Бі-сі-сі.Минулої п`ятниці Лю Сяобо був оголошений лауреатом Нобелівської премії миру.

Офіційний Пекін гнівно зреагував на рішення Нобелівського комітету і висловив протест Норвегії.

Лю Сяобо був засуджений минулого року на 11-річний тюремний термін – за зусилля з "підриву" комуністичного режиму і у зв`язку з випуском так званої "Хартії-08", в якій міститься заклик до проведення демократичних реформ у Китаї.

Організація Human Rights in China з посиланням на дружину лауреата повідомляє, що Лю Сяобо присвятив свою Нобелівську премію миру загиблим на площі Тяньаньмень, а сама вона незабаром після побачення з чоловіком була посаджена під домашній арешт.