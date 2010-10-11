На виборах буде не більше півсотні міжнародних спостерігачів?

Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО прогнозує, що на місцевих виборах в Україні працюватиме не більше 50 міжнародних спостерігачів.

Про це він заявив в ефірі Радіо "Свобода".

"Станом на вчора, жоден міжнародний спостерігач в ЦВК не був зареєстрований. А з того, що я знаю взагалі, що місія ОБСЄ, оскільки пізно отримала запрошення від МЗС, вона не встигає організувати повноцінну місію, тому що запрошення було лише півтора тижні тому", - зазначив голова КВУ.

"Приїде два експерти від ОБСЄ, які десь тут будуть сидіти в Києві. Тобто швидше вони будуть як спостерігачі. Вони будуть зустрічатися з ЦВК, з політиками. Тобто місії повноцінної ОБСЄ не буде, відповідно - звіту не буде. Від ОБСЄ точно буде така оціночна місія" - додав О.ЧЕРНЕНКО.

За його словами, кілька дипломатичних представництв посольств своїх представників будуть реєструвати міжнародними спостерігачами.

"Я знаю, що Конгрес місцевих громад Парламентської Асамблеї Європи буквально на цьому тижні прибуде, але це теж небагаточисельна, там їх просто на пальцях двох рук можна порахувати. Я думаю, загалом в Україні не буде більше півсотні міжнародних спостерігачів, які десь поїдуть, як правило в Одесу, в Донецьк, хтось ще кудись. Тому на міжнародних спостерігачів годі надіятись на цих виборах", - цитує О.ЧЕРНЕНКАУкраїнська правда.