Четверо міліціонерів отримали по 9 та 8 років за катування підозрюваних

10:57, 11 жовтня 2010
Права людини
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На Дніпропетровщині за перевищення влади та катування підозрюваних засуджено чотирьох працівників міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, Апеляційний суд області розглянув апеляційну скаргу засуджених до позбавлення волі чотирьох працівників міліції, яких визнано винними у перевищенні влади та катуваннях підозрюваних.

Апеляційний суд залишив без змін вирок П′ятихатського районного суду, яким одного з оперуповноважених засуджено до 9 років позбавлення волі, а інших трьох – до 8 років. Вирок набув законної сили.

У листопаді 2008 р. оперуповноважені П′ятихатського райвідділу міліції проводили оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, які скоїли ряд крадіжок великої рогатої худоби на території П′ятихатського району та прикордонного району Кіровоградської області.

В одному з сіл району міліціонери затримали трьох осіб, які перевозили худобу. Замість якісної та кваліфікованої дослідчої перевірки, оперуповноважені П′ятихатського райвідділу вирішили «вибити» із затриманих зізнання у скоєнні крадіжок. Трьох чоловіків били, катували і залякували.

Прокуратура Дніпропетровської області порушила проти міліціонерів та розслідувала кримінальну справу за ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст.127 (катування) та ст.365 (перевищення влади).

 

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