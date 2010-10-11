Януковича закликають скасувати платні послуги у ВНЗ

Ряд народних депутатів закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати платні послуги, які провокують корупцію у вищих навчальних закладах.

Зокрема, з такою вимогою до глави держави звернулися заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, депутати від БЮТ Євген СУСЛОВ і Валерій ДУБІЛЬ, від Блоку Литвина Валерій БАРАНОВ та від НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

У своєму зверненні народні депутати наголосили, що запровадження урядом платних послуг у ВНЗ викликають великі сумніви щодо їх законності та відповідності Конституції України та попросили Президента скасувати відповідну Постанову Кабміну.

«Слід зазначити, що запровадження Кабінетом міністрів можливості надання державними навчальними закладами зазначених платних послуг, які безпосередньо пов`язані з організацією навчально-виховного процесу та передбачені навчальними планами, не відповідає вимогам статті 53 Конституції України, яка гарантує право кожного на освіту, покладаючи на державу обов`язок забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах», - йдеться у зверненні.

Окрім того, народні депутати наголошують, що, як визначив Конституційний Суд України у рішенні від 4 березня 2004 року №5-рп/2004 у справі про доступність і безоплатність освіти, безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції.

Як повідомлялося, на засіданні Кабінету міністрів 27 серпня була прийнята Постанова № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності». Серед інших, пропонується встановити плату за: проведення лабораторних занять для студентів у разі, коли такі заняття пропущені без поважних причин; забезпечення обмундируванням студентів та працівників тих вищих навчальних закладах, статутом яких передбачено носіння форменого одягу; проведення контрольних заходів при переведенні студента з одного до іншого вищого навчального закладу; користування документами з читальних залів та відділів зберігання фондів понад установлені навчальними закладами терміни; видання та реалізація навчальної літератури, наукових, науково-технічних видань; утримання вихованців у інтернатних навчальних закладах, загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах соціальної реабілітації з частковою оплатою відповідно до законодавства тощо.