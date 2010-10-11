Могильов розширив повноваження “Кобри”

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ підписав наказ, згідно з яким найближчим часом буде збільшено кількісний склад та повноваження працівників спецпірозділу ДПС особливого призначення при МВС, яке підпорядковується ДАІ і раніше мало назву «Кобра».

Як повідомили УНІАН у Держдепартаменті ДАІ МВС України, цим наказом передбачено збільшення особового складу спецпідрозділу зі 100 до 162 осіб. До нього увійдуть найкращі працівники інших спецпідрозділів МВС, зокрема «Беркут», «Сокіл».

Передбачається, що працівники цього підрозділу в разі необхідності відпрацьовуватимуть найбільш складні за аварійністю на дорогах та злочинністю регіони. Крім супроводження перших осіб держави та делегацій, виконання звичайних дорожньо-патрульних завдань, вони запобігатимуть незаконному обігу та переміщенню наркотиків, зброї, контрабанди тощо.

Працівники цього спецпідрозділу будуть одягнуті в звичайну, як у співробітників ДАІ, форму, єдине, що відрізнятиме їх від них – білі сорочки. Не виключено, зазначили в ДАІ, що через деякий час ця форма буде змінена.