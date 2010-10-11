КВУ закликає посадовців не агітувати у робочий час

Комітет виборців України закликає усіх посадових осіб утриматись від агітації у робочий час або взяти відпустку на час проведення виборчої кампанії з місцевих виборів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО.

За його словами, за даними КВУ, у всіх без винятку регіонах у виборах беруть участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, які часто використовують службове становище для агітації за ту чи іншу політичну силу. “Ця практика завжди була в Україні, але якщо займаються агітацією, то не повинні робити це хоча б у робочий час”, - додав він.

Крім того, за словами О.ЧЕРНЕНКА, з наближенням виборів зросла кількість випадків використання недобросовісної конкуренції, публікації замовних матеріалів у ЗМІ та використання “чорного” піару суб’єктами виборчого процесу.

В окремих випадках КВУ фіксував використання кримінальних методів у політичній боротьбі (напади на офіси партій, погрози активістам).

КВУ закликає правоохоронні органи оперативно реагувати на усі зазначенні факти і притягати до відповідальності порушників.