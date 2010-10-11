Янукович вимагає скасувати платні послуги для студентів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає категорично проти запровадження нових платних послуг для студентів і вимагає від прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА переглянути відповідну урядову постанову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА та М.АЗАРОВА.

Глава держави звернув увагу прем’єр-міністра на рішення Кабінету міністрів про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що ці нововведення фактично закривають дорогу до продовження навчання багатьом талановитим дітям. “Нові платні послуги для студентів означатимуть підвищення рівня оплати за освіту. Ми не повинні заробляти на цьому. Нам треба, навпаки, спрощувати цю систему. Краще платити більше тим людям, хто надає ці послуги – щоб вони надавали їх якісно, ніж ставити умови студентам, щоб вони платили за додаткові послуги”, – підкреслив Президент.

Він зауважив, що перелік послуг у постанові стосується не тільки навчання, а й комунальних послуг, харчування, дошкільних навчальних закладів, інтернатів. “Цього в жодному разі не можна допустити”, – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до керівника уряду.

Прем’єр запевнив Президента, що згадану постанову буде переглянуто. “Ми відкоригуємо цю постанову”, – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 серпня ухвалив постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Згідно з документом, уряд, серед іншого, дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам брати зі студентів гроші за пропуски занять і проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Також Кабмін дозволив брати гроші зі студентів, які планують перевестись з одного вищого навчального закладу до іншого.

Крім того, виш має право брати гроші зі студентів за форму, якщо статутом навчального закладу передбачено носіння форменого одягу; за надання у користування документів з читальних залів понад установлені навчальними закладами строки; за доступ до Інтернету понад встановлені навчальним закладом строки тощо.