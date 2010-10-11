ВРУ просять розслідувати незаконне затримання правозахисника

Члени Всеукраїнської громадської організації "Комітет з боротьби з організованою злочинністю та корупцією" просять Верховну Раду створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування незаконного затримання працівниками Миколаївського УВС за підозрою у здирництві керівника цієї організації Олексія КОСАРЕВА.

Відповідне звернення сьогодні на прес-конференції в УНІАН оголосив перший заступник голови "Комітету з боротьби з організованою злочинністю та корупцією" Георгій БЛОЩИЦЯ.

"У Комітеті вважають, що Миколаївське УВС виконує замовні дії власників незаконних гральних залів. Ми звертаємось до Президента, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра з проханням створити парламентську слідчу комісію і взяти цю ситуацію під особистий контроль", - наголошується у заяві.

"Ми сьогодні вимагаємо і звертаємося відкрито до нашого Президента, якого ми обирали, - ми хочемо допомогти державним органам, міліції, виконувати закон. Адже громадські організації - це очі та вуха закону", - сказав Г.БЛОЩИЦЯ.

При цьому він підкреслив, що затримання О.КОСАРЕВА пов’язано виключно з викриттями членами Комітету протиправних дій з боку окремих посадовців і бізнес-структур, які зацікавлені в існуванні наркозлочинності, забороненого грального бізнесу. "Ми дратуємо і власників грального бізнесу, і тих осіб, які "кришують" гральний бізнес...", - зазначив Г.БЛОЩИЦЯ. На його переконання, затримання через надумані обвинувачення активістів Комітету свідчить про те, що "сьогодні в Україні чиниться спроба вбити громадський правозахисний рух".

У свою чергу присутній на прес-конференції президент ВГО "Рух проти наркоманії та наркокорупції" Роман ТРОХІН запевнив: "Ми будемо відстоювати КОСАРЕВА до кінця! Треба буде - ми оголосимо голодування! Треба буде - ми зберемо своїх активістів під стінами Кабінету міністрів, Верховної Ради, Адміністрації Президента". За його словами, 8 жовтня члени громадських організацій вже провели пікетування МВС України, а завтра мають намір провести аналогічний захід біля будівлі АП.

Як повідомляв УНІАН, О.КОСАРЕВА було затримано 6 жовтня в одеському офісі громадської організації співробітниками УБОЗ УМВС України в Миколаївській області.

За даними міліції, активісти «Комітету з боротьби з організованою злочинністю і корупцією» відвідували підприємницькі структури, вимагаючи у їх власників гроші за те, що не повідомлятимуть правоохоронні органи про порушення законодавства, виявлені під час відвідування і перевірок”.

Як стверджують у міліції, А.КОСАРЕВА затримано під час передачі коштів в сумі 7,5 тис. грн. Всього ж правоохоронцями задокументовано 14 епізодів злочинної діяльності вказаної групи, встановлено суму збитків перевищує 100 тис. грн.

Під час санкціонованого обшуку в офісі і на квартирах затриманих вилучено два газові пістолети, пістолет «Макарова» травматичної дії і мисливську рушницю.

Щодо затриманого порушено 5 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ст. 189 КК України (здирництво).