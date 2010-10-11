Презентація законопроекту “Про суспільне мовлення України”
16:57, 11 жовтня 2010Права людини
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12 жовтня - 10-30 - Відбудеться презентація законопроекту “Про суспільне мовлення України”.
У презентації візьме участь авторський колектив у складі: голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко; медіа-юрист Дмитро Котляр, юрист Інституту масової інформації Роман Головенко; директор Інституту Медіа Права Тарас Шевченко (вул. Грушевського, 18/2, к.12).
Вхід за картками акредитації. Телефон: (096) 233-34-90.
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