Презентація законопроекту “Про суспільне мовлення України”

12 жовтня - 10-30 - Відбудеться презентація законопроекту “Про суспільне мовлення України”. У презентації візьме участь авторський колектив у складі: голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко; медіа-юрист Дмитро Котляр, юрист Інституту масової інформації Роман Головенко; директор Інституту Медіа Права Тарас Шевченко (вул. Грушевського, 18/2, к.12). Вхід за картками акредитації. Телефон: (096) 233-34-90.

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