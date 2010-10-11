Прес-конференція на тему: "Дніпропетровська трагедія засвідчила брутальне нехтування правами людини на життя, безпечне середовище та справедливий суд"

12 жовтня - 11-00 - Прес-конференція Омбудсмана України Ніни Карпачової на тему: "Дніпропетровська трагедія засвідчила брутальне нехтування правами людини на життя, безпечне середовище та справедливий суд".

7 жовтня нинішнього року Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова взяла участь у засіданні Верховного Суду України, який розглянув касаційну скаргу потерпілих внаслідок вибуху газу у житловому будинку міста Дніпропетровська 13 жовтня 2007 року. ВСУ своїм рішенням скасував постанову Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 16 червня 2009 року та ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 12 серпня 2009 року про застосування амністії керівникам ВАТ «Дніпрогаз»: генеральному директорові Ігорю Іванкову, його заступнику Максиму Сорокіну та головному інженеру Сергію Бачуріну. (конференц-зал Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, вул..Інститутська, 21/8).

Потрібна акредитація. Телефони: (044)-253-75-23, 253-11-35, 050- 441-27- 01 до 16-00 11 жовтня.