12 жовтня - 12-00 - Прес-конференція представників Громадянської мережі ОПОРА за результатами моніторингового звіту по спостереженню за виборами до місцевих органів влади, які відбудуться 31-го жовтня на тему: «Виборчі комісії та виборчі списки: чому їх змінюють? Тенденції кампанії». Учасники: Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської Мережі ОПОРА; Дмитро Гнап, прес-секретар Громадянської Мережі ОПОРА; Михайло Шелеп, експерт Громадянської Мережі ОПОРА з питань виборчого моніторингу; Сергій Ковальчук, – кандидат на посаду міського голови м. Краматорська («ІнтерМедіа консалтинг», вул.Б.Хмельницького, .17/52-А, бізнес центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефон: 067 629 5134.