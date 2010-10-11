Прес-конференція на тему: «Забезпечення плюралізму ЗМІ в Україні»

13 жовтня - 10-00 - Прес-конференція Спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи "Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі" на тему: «Забезпечення плюралізму ЗМІ в Україні». Учасники: голова Представництва ЄС Україні, Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра, голова Департаменту з питань інформаційного суспільства та протидії злочинності РЄ Іван Коеджиков, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. (вул.Ярославів Вал 22, готель «Радіссон Блу»). Потрібна акредитація. Телефони: +38044 278 8948, +38067 799 8727, olga.sedova@coe.int до 18-00 11 жовтня.

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