14 жовтня - 11-00 - В Києві відбудеться акція «День боротьби з націонал-фашизмом!».

На Майдані Незалежності буде розташовано інформаційне наметове містечко для зустрічі киян і гостей столиці з лідерами громадських організацій і об`єднань, а також з народними депутатами Верховної Ради України. Буде представлено фотовиставку про злочини націонал-фашистів в Україні, для всіх охочих виразити своє відношення щодо теми акції буде встановлений «народний мікрофон».

О 15-00 відбудеться мітинг «НІ націонал-фашизму в Україні!».