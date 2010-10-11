14 жовтня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Запровадження Конституції 1996 року: що далі?"

Питання: В чиїх інтересах повернення до Конституції 1996 року? Який правовий і політичний вплив матиме рішення КСУ від 30 вересня 2010 року на систему державної влади? Чи наступить «золота ера» політичної стабільності?

Учасники: Світлана Конончук, керівник політичних програм Українського незалежного центру політичних досліджень, Ігор Коліушко, голова Центру політико-правових реформ, Олексій Гарань, професор НаУКМА, науковий керівник Школи політичної аналітики (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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