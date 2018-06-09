Марек Новицький: «Закон - кордон, а не інструмент влади»

7 років тому - 10 жовтня - з життя пішов Марек Новицький - голова правління та засновник Гельсінського фонду з прав людини у Польщі, один з найавторитетніших правозахисників. Він сприймав поняття прав людини як науку, порівнював її з філософією, наполягав, що права людини тісно переплітаються з етикою, юриспруденцією та політологією. Захищати права людини та вчити інших стояти на їх обороні він розпочав в епоху комунізму: коли права людини взагалі мало що означали.

Очі, що майже ніколи не втомлювались, сиве волосся, підтяжки, сутула спина – таким його запам’ятали колеги, таким вони згадують його і тепер. Енергія, яка передавалася всім, хто поруч, надія, яка вселялася в усіх навкруги, натхнення боротися – це відчували ті, хто хоч раз зустрічався з Мареком Новицьким. Ті ж, кому вдалося з ним особисто поспілкуватися, переконують – саме ця зустріч дала можливість правильно обрати свій життєвий шлях.

Хуліган і розбишака у дитинстві, безстрашний альпініст у юності, пізніше фізик з науковим ступенем – поняття, які б, здавалося, несумісні, але саме всі ці захоплення сформували Марека Новицького. З самоучки він перетворився на найавторитетнішого вчителя всіх правозахисників – його лекції слухали годинами, він розповідав захоплено, цікаво, заражав своєю енергією і жагою боротися за права людини.

Новицький ніколи не приховував: у дитинстві був неслухняним, нікому не підкорювався, ненавидів накази, а свої знання та начитаність – і ті міг перетворити на джерело конфліктів. Він отримав атестат зрілості у варшавському ліцеї і вирішив вступати на фізичний факультет. Але замість того, аби сидіти за книжками та готуватися до іспитів, подався у гори і записався на курси альпіністів, для цього обманув, що на два роки старший. Він займався альпінізмом в Альпах, в Азії, Татрах, навіть розробив нові маршрути сходження, став одним з засновників альпіністського руху, створив університетський альпіністський клуб, потім - федерацію студентських клубів, яку й очолив. Він брав участь у реформі системи альпінізму, в 1974-77 роках працював у правлінні Польського союзу альпіністів.

Новицький безтямно любив гори, а потім – так само безтямно закохався у фізику, закінчив університет та лишився працювати у ньому асистентом з експериментальної ядерної фізики. І хто б міг подумати, що саме фізика згодом привела Марека у правозахисну діяльність. У 70-х він поїхав на тривале стажування у Дубну - "наукоград" на півночі Московської області, найбільший в Росії центр із досліджень з ядерної фізики, - але не обмежувався лише контактами з місцевими вченими: він купив собі радянський одяг, велосипед та став їздити по селах, спілкуватися з людьми.

«Я зрозумів, що комунізм – не такий, що у Польщі – може зробити з людини: не тої, яка гуляє в псевдоелегантному костюмі Москвою чи Петербургом, а з мешканця маленького провінційного містечка. Я був вражений, коли побачив, до чого може довести людей політична система, тож, тоді я вирішив: свої знання, свій досвід спілкування з простими людьми маю обов’язково застосувати і щось зробити, аби змінити світ на краще», - сказав тоді Марек Новицький.

Тоді і розпочалася бурхлива громадська діяльність Новицького: по поверненню в Польщу – на початку 80-х – він включився в роботу опозиції у варшавському регіональному правлінні «Солідарність»: їздив на збори підприємства, очолив комісію, що допомагала вирішувати конфлікти між дирекцією та профспілками, став організатором протестів, вуличних демонстрацій. За це його у ніч з 12 на 13 грудня, коли у Польщі ввели військове становище, і заарештували та заслали до табору.

Це не зупинило Марека: по поверненню він поринув у підпільну діяльність і настільки в неї втягнувся, що зрештою відмовився від роботи в університеті. Марек заснував підпільне видавництво «Нейтрино», став редактором щоквартального журналу «Законність. Тексти про право та безправ’я» - звісно, також підпільного.

У грудні 1982 спільно з групою інтелігентів-правозахисників Марек Новицький заснував Гельсінський комітет: це також була підпільна організація, що мала інформаторів по всій країні, складала доповіді про права людини у Польщі та порушення міжнародних норм у цій сфері. Тексти документів передавали до ОБСЄ, ООН – так заснована Новицьким організація стала авторитетною і для європейців. Відкрито, не приховуючи своїх намірів, Гельсінський комітет почав діяти 89-го, тоді ж був заснований Гельсінський фонд прав людини, який очолив Марек Новицький.

Згадуючи ті часи, він розповідав: «Ми хотіли створити незалежну від держави організацію, що займалася дослідженнями та навчанням у сфері прав людини, тоді це ще не було можливо юридично, саме тому ми обрали форму фонду як те, що найменше могло контролювати держава».

Комітет і фонд стали одними з найважливіших організацій у Польщі та Європі, а Марек Новицький почав читати лекції з прав людини. Він був юристом-самоучкою, але за довгі роки, які присвятив цій тематиці, став фахівцем. Його запрошували радником у міжнародні організації і польські законодавці, він став одним з авторів проекту «Хартії прав та свобод» та членом консультативної ради з прав людини при міністрі закордонних справ.

З 1994 Новицький був на посаді експерта при ОБСЄ, в 1997-2000 – експертом ООН з освіти в сфері прав та свобод людини. Він став символом мирної боротьби за гідність та права особистості. Його настільки турбувало становище малих народів, що Марек навіть захопився ісламом, аби допомогти мусульманським країнам побудувати демократію, та при цьому зробити це безболісно для їхньої релігії .

Марек Новицький до кінця життя їздив з лекціями Росією, Середньою Азією та Кавказом. За його ініціативою була створена Школа прав людини Гельсінського фонду, де він одразу став найулюбленішим викладачем, автором публікацій та сценаріїв до фільмів, присвячених історії й філософії прав людини. Він написав книгу «Що таке права людини?». Це – Біблія правозахисника, адже саме там Марек Новицький дав визначення правам людини, він завжди переконував, що закон має бути кордоном, а не інструментом влади.

Польська правозахисниця Єва Шедлецька після смерті Марека згадувала на сторінках «Газети Виборчої»: «Він не боявся йти проти суспільної думки, наприклад, коли виступав проти акції, яка забороняла польській молоді виходити на вулиці після 22 години. Права людини були його третьою пристрастю, другою – фізика , він давно нею не займався, але в нього була звичка списувати папірці теоремами, просто так, аби вбити час. Першою пристрастю був альпінізм».

Його досвід, знання, гумор вчили та вчать правозахисників дотепер.

Марек Новицький допоміг «пробити» резолюцію по Чечні на міжнародній конференції, але все ж таки найбільший його внесок – у його лекціях, головний постулат яких назавжди запам’ятати та засвоїти: «Наші права і свободи – це щит, який захищає нас, нашу людську гідність від зазіхань збоку держави. Права Людини не в змозі надати нам гарантії, що нас будуть любити і плекати, не гарантують ні щастя в житті, ні справедливості або хоча б найменшого достатку – вони лише захищають нас від принижень і зазіхань на нашу гідність і то лише збоку одного, але найсильнішого порушника, тобто, державної влади, що в демократії означає волю більшості".

Катерина Бессарабова

