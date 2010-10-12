Кандидат в мери Полтави судиться з двома газетами

Лідер громадського об`єднання «Наш дім – Полтава!», полтавський підприємець Олександр МАМАЙ подав судові позови до газет «Вечерняя Полтава» і «Полтавський вісник».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі об`єднання «Наш дім - Полтава», О.МАМАЙ розцінює публікації статей в останніх номерах цих видань, як спробу підірвати його репутацію й дискредитувати як кандидата в мери.

«Така реакція з боку Олександра МАМАЯ викликана публікацією в останньому номері «Полтавського вісника» двох статей без авторства «Чому мовчить Олександр Мамай» і «Кандидати, яких ми вибираємо», а також публікацією останньої статті на сторінках «Вечерней Полтавы» (№ 40 від 6 жовтня 2010)», - зазначили в прес-службі.

Кандидат вважає, що опублікована в газетах інформація порушує виборче законодавство й завдає шкоди його честі та гідності. Позивач просить суд зобов`язати редакції газет опублікувати спростування й виплатити йому по 100 тис. грн. за моральну шкоду.

Розглядати позови будуть у Жовтневому районному суді Полтави.

Кандидатуру О.МАМАЯ на посаду мера Полтави висунула партія «Совість України» й підтримала Партія регіонів.