З семи "мовних" законопроектів Інститут ім. Потебні не схвалив жодного

Інститут української мови Національної академії наук України разом з Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні за дорученням НАНУ та на прохання голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА проаналізували 7 «мовних» законопроектів, і рекомендували жоден з них не ухвалювати в парламенті.

Про це УНІАН повідомив директор Інституту української мови НАНУ Павло ГРИЦЕНКО.

«Ми рекомендували їх не розглядати, тому що вони недопрацьовані, містять багато суперечностей і посилюють регіоналізацію та розкол України», - підкреслив науковець.

За його словами, вчені детально розглянули і законопроект №1015-3 "Про мови в Україні" регіонала Олександра ЄФРЕМОВА, комуніста Петра СИМОНЕНКА та представника блоку Литвина Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО, що викликав найбільший резонанс у суспільстві. «Такий закон приймати не можна. Його дух – підкреслення усього регіонального на противагу цілісності країни», - заявив П.ГРИЦЕНКО.

«Ми готові до предметних дискусій серед фахівців. Але до нас не звертаються, тому що фальшують з самого початку. Це можна сказати про усі законопроекти, а про цей особливо», - додав директор Інституту української мови.

«Як звичайна людина можу сказати, що таким чином Партія регіонів намагається, очевидно, задовольнити міфічні вимоги своїх виборців щодо російської мови. Адже в усіх інших напрямках – провал. Не будеш же звітувати перед людьми підвищенням цін та зниженням рівня життя», - сказав П.ГРИЦЕНКО.

Крім того, на його думку, збурення, яке викликав законопроект Єфремова-Симоненка-Гриневецького не йде на користь і російській мові. «Він породжує спротив російській мові, що не бажано. Оскільки українці мають бути готовими до широкого спілкування. Але намагатися йти таким шляхом – це шкодити інтересам і української, і російської. Цього, на жаль, не розуміють автори законопроекту», - зазначив вчений.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований проект закону "Про мови в Україні", авторами якого є член Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО та депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Законопроектом передбачається, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або повсякденно використовуваною більшістю громадян України, загальноприйнятою, разом з українською, мовою міжособового спілкування на всій території України, однією з офіційних і робочих мов Генеральної асамблеї Організації Об`єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.

11 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначив, що законопроект, яким разом із закріпленням за українським статусу державної гарантується вільне використання, розвиток і захист інших мов, має бути прийнятий, оскільки ліквідовує факти дискримінації інших мов, насамперед - російськомовного населення.