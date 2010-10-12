У Харкові побили соратницю Тимошенко

У Харкові в понеділок ввечері троє невідомих чоловіків скоїли напад на члена виборчого штабу ВО «Батьківщина» Морику ЛЯШЕНКО.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Наталія ФЕДОРЕНКО, напад стався неподалік від будинку постраждалої на вул. Чугуївській.

Н.ФЕДОРЕНКО підкреслила, що лікарі констатували в постраждалої забиття та подряпини, але сама М.ЛЯШЕНКО від госпіталізації відмовилася.

За словами прес-секретаря ВО «Батьківщина», М.ЛЯШЕНКО пов’язує напад із «політичними мотивами» - нападники нічого з цінних речей не забрали.

М.ЛЯШЕНКО написала заяву до Червонозаводського райвідділу міліції Харкова з вимогою «порушити кримінальну справу за фактом нападу».

Керівник Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА кореспонденту УНІАН підтвердила факт написання заяви потерпілою. За словами Л.ВОЛКОВОЇ, наразі «працівники міліції з’ясовують обставини події, опитують свідків».