Студенти сьогодні протестуватимуть у 15 містах

Сьогодні відбудеться Всеукраїнська акція протесту студентів проти введення додаткових платних послуг у вищих навчальних закладах.

Як повідомив учора УНІАН координатор громадської ініціативи “Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ, акція протесту пройде у 15 містах України, зокрема у Києві, Харкові, Сімферополі, Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Кам`янець-Подільському, Сумах, Хмельницькому, Луганську та інших містах.

У рамках акції планується подача адміністративного позову до Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконними окремих положень постанови Кабінету міністрів України від 27 серпня № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами і закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”.

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина», студентські профспілки проведуть акцію, незважаючи на вчорашню заяву Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Як повідомлялося, глава держави доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ переглянути рішення уряду про введення платних послуг, що надаються навчальними закладами державної і комунальної форм власності.

Один з організаторів акції, глава департаменту комунікацій громадської організації "Фонд регіональних ініціатив" Катерина ДІДИК відзначила виданню, що захід студентів відбудеться у будь-якому разі: "Ми чули лише слова Віктора ЯНУКОВИЧА, вони не підтверджені жодними документами".

Як повідомив газету член комітету Київської незалежної студентської профспілки "Пряма дія" Андрій МОВЧАН, два тижні тому у Таврійському національному університеті (Сімферополь) вже було оприлюднено перелік платних послуг, згідно з яким за перездачу іспиту молодшому викладацькому складу студент має заплатити 200 грн., доценту – близько 430 грн., професору – 900 грн. "Ми проти введення платні за перездачу іспитів, користування Інтернетом, бібліотекою, медпунктом, за пропущені пари. На наших очах відбувається комерціалізація освіти!" – заявив А.МОВЧАН.

«КоммерсантЪ-Украина» відзначає, що у Міністерстві освіти і науки не розуміють, проти чого мають намір протестувати студенти. "Через що піднявся шум? Через відробіток пропущених лабораторних занять? Але ж є заняття, які передбачають витрати палива, електроенергії, робочого часу викладача. Я не бачу тут предмету для доопрацювання, достатньо дати громадськості пояснення щодо платних послуг. Зараз ми над цим працюємо", - сказав вчора директор Департаменту вищої освіти Міносвіти Ярослав БОЛЮБАШ.