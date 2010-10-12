Чи вплине резолюція ПАРЄ на внутрішню політику України (опитування)

Експерти вважають, що резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи може вплинути на внутрішню політику України.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна щодо наслідків прийнятої 5 жовтня ПАРЄ резолюції «Функціонування демократичних інституцій в Україні».

В інституті нагадують, що в документі ПАРЄ закликала владу України розслідувати всі заяви про утиски ЗМІ і порушення права громадян на збори, а також висловила занепокоєння з приводу втручання СБУ у політичні справи в Україні.

Коментуючи зауваження резолюції ПАРЄ щодо СБУ, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ відзначив, що керівництво СБУ дуже багато за останній час зробило для того, щоб підірвати імідж України на Заході. «Віктор ЯНУКОВИЧ після перемоги на виборах був сприйнятий на Заході навіть краще, ніж «помаранчеві» політики. Тому що припинилася, здавалося б, постійна конкуренція Віктора ЮЩЕНКА і Юлії ТИМОШЕНКО і хаотичний перебіг політичного процесу. А СБУ доклала зусиль до того, щоб на Заході це позитивне ставлення було «зведене нанівець». Багато кому здається, що це було зроблено спеціально – для того, щоб, можливо, збільшити залежність Президента від якихось людей і відрізати йому шляхи на Захід. Оскільки дуже багато було нераціональних кроків», - вважає О.ПАЛІЙ.

На його думку, резолюція ПАРЄ вплине певним чином на внутрішню політику України. «Оскільки це інформаційний мотив, він може обіграватися досить довго. І мені здається, що тут все залежатиме від рівня залежності Президента від тих людей, які його оточують. Якщо цей рівень залежності великий, то тиск СБУ на суспільство може навіть збільшитися. А якщо рівень залежності не такий великий, і Президент зрозуміє, що його відрізують від можливості співпраці з таким важливим регіоном, як Європа, то він може зробити відповідні організаційні і кадрові висновки», - сказав О.ПАЛІЙ.

Народний депутат від КПУ, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова і інформації Олександр ГОЛУБ вважає, що зауваження ПАРЄ щодо діяльності СБУ не матимуть досить помітних і серйозних наслідків в Україні. «На мій погляд, заява про те, що спецслужби, зокрема СБУ, стоять поза політикою, досить лицемірне. В усіх державах вони, так чи інакше, впливають на політику, і це, можливо, не дуже приємний, але це неминучий процес», - сказав народний депутат.

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ вважає, що не існує прямої залежності між рішенням ПАРЄ і сприйняттям з боку іноземних інвесторів інвестиційного клімату України. «Важко говорити про те, що якісь рішення ПАРЄ однозначно у той чи інший бік вплинуть на інвестиційний клімат. На сьогодні бізнес дуже цікавлять конкретні речі, пов`язані з Податковим кодексом, з тим, яка буде далі фіскальна політика в країні, яка система регулювання тих чи інших галузей. Це ті речі, які є досить важливими», - вважає експерт.

Разом з тим І.БУРАКОВСЬКИЙ підкреслив, що такі важливі рішення в Україні, як, наприклад, скасування політреформи, не можуть пройти непоміченими для іноземних компаній. «Кожний з інвесторів ставитиме собі питання, що це означає для майбутньої української економічної політики. Така концентрація влади – це для розв’язання якихось питань або це знову створення додаткових проблем для бізнесу?» - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.