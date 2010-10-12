Французи знову страйкують проти пенсійної реформи

Сьогодні у Франції проходить масовий страйк проти пенсійної реформи.

Як повідомляють французькі ЗМІ, вже в третій за менш як місяць акції протесту бере участь значна кількість французів.

Серйозні проблеми відчуваються на транспорті. Так, минулої ночі були скасовані всі нічні поїзди. Сьогодні на лінії вийшли від 20% до 30% відсотків швидкісних поїздів TGV, 40% приміських поїздів TER і лише третина міжміських поїздів типу Corail і Teoz.

Міський транспорт Парижа працює практично в нормальному режимі окрім п`яти ліній метро, де ходять від 50% до 75% поїздів. В той же час швидкісне метро Парижа – RER – скоротило перевезення від 20% до 80%.

Сьогодні також страйкують водії автобусів у ряді французьких міст, перш за все на Заході та Півдні країни.

Авіакомпанія Air France також була змушена значно скоротити свої польоти. Близько 30% рейсів скасовано з паризького аеропорту Руассі, 50% - з аеропорту Орлі.

До страйку приєдналися близько третини викладачів ліцеїв. Крім того, страйк підтримали частина співробітників пошти, нафтопереробних заводів, магістратур, установ пенітенціарної системи.