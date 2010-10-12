В Українському інституті промислової власності вручено нагороди

Сьогодні в Державному підприємстві «Український інститут промислової власності» вручено нагороди директору Інституту Аллі ЖАРІНОВІЙ та його працівникам – членам журі VІ Міжнародного салону винаходів і нових технологій "Новий час", серед організаторів якого – Держдепартамент інтелектуальної власності та Інститут промислової власності.

Як повідомили УНІАН в Українському інституті промислової власності, нагороди від імені головних менеджерів Салону вручив перший заступник директора Інституту, член міжнародного журі Салону, професор Лев ГЛУХІВСЬКИЙ.

«Цей міжнародний виставковий захід відбувся в Севастополі вже вшосте. Представники державної системи правової охорони інтелектуальної власності стали постійними членами його журі, яке, обираючи переможців, враховує наявність у них патентів на винаходи та інші об’єкти промислової власності, представлені на Салоні. Приємно, що серед тих, хто отримує міжнародне визнання, є чимало таких, що мають патенти України», зазначив Л.ГЛУХІВСЬКИЙ.

Алла ЖАРІНОВА отримала відзнаку Бельгійської інноваційної палати – Орден Шевальє – за визначний внесок у процес удосконалення експертизи об’єктів промислової власності.

Інститут відзначено дипломом Севастопольської міської державної адміністрації за активну участь у підготовці й проведенні VІ Салону.

Інституту також вручено Кубок міністра економіки України за підтримку міжнародного науково-технічного співробітництва та у зв’язку з 10-річчям діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності України й Золоту медаль Міжнародного салону «Новий час» за видатний внесок у розвиток інтелектуальної власності в Україні та міжнародне співробітництво в інноваційній діяльності.

Нагадаємо, що цього разу спеціальний приз Інституту вручено групі винахідників НТУ «Харківський політехнічний інститут» на чолі з докторами технічних наук, професорами Н. Сахненком і М. Ведєм – учасникам VІ Салону – за технологію отримання наноструктурних захисних і каталітичних матеріалів та покриттів.

Спеціальний приз Держдепартаменту вручено доктору медичних наук, професору, проректору Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика Анатолію КОСАКІВСЬКОМУ та кандидату медичних наук Ілоні КОСАКІВСЬКІЙ за цикл новітніх технологій хірургічного лікування людини в галузі отоларингології з використанням біполярного електрозварювання (м. Київ, Україна). Автори отримали 10 патентів України на корисні моделі, патент на винахід та два позитивні рішення на видачу патентів на винаходи.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Інститут) – єдиний в Україні заклад експертизи заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки та інші об’єкти промислової власності (ОПВ). Упродовж 10 років свого існування Інститут ефективно працює як важлива складова державної системи правової охорони інтелектуальної власності в напрямі організації процесу набуття прав на ОПВ та створення механізмів ефективної взаємодії між заявниками та державою. Станом на 1 жовтня 2010 року (з 1992 року) усього зареєстровано більше 300 тис. охоронних документів.



