Повернутих в Україну нелегалів за останні роки не побільшало

Керівник програм Міжнародної організації з міграції Клаус ВОЛЬКЕН заявляє, що за останні роки кількість повернених осіб за угодою про реадмісію між Україною та ЄС майже не збільшується.

Як повідомили в Чернігівському громадському комітеті захисту прав людини, про це К.ВОЛЬКЕН сказав під час тренінгів на тему «Захист прав мігрантів та шукачів притулку. Імплементація угоди про реадмісію між Україною та ЄС» для суддів, прикордонників та працівників міліції Волинської області, які відбулися в Луцьку 6-8 жовтня.

За його інформацією, 63 % загальної кількості осіб повернутих за угодою про реадмісію були громадяни України.

Експерт ВОГО «Волинські перспективи» Віктор ВАЛЬЧУК у свою чергу зауважив, що майже ніхто з затриманих мігрантів не знає про свої права, перекладач та копія постанови суду про примусове видворення не надаються в абсолютній більшості випадків. Тільки після потрапляння до Пункту тимчасового перебування іноземців (ПТПІ) мігранти можуть дізнатися необхідну інформацію та отримати юридичну консультацію.

Суддя Апеляційного суду Чернігівської області Олександр ДЕМЧЕНКО доповів учасникам семінарів про проблему катувань та жорстокого поводження в контексті боротьби з нелегальною міграцією. Він зазначив, що доведені факти катувань мігрантів є доволі поодинокими, але скоріш за все це пов’язано з тим, що іноземці не володіють мовою, не знають своїх прав та просто залякані трафікерами.

Учасники семінару відвідали Пункт тимчасового перебування іноземців (ПТПІ) «Журавичи» Волинської області та ознайомилися з умовами та побутом утримуваних іноземців, а також поспілкувалися з персоналом Пункту. Як зазначив начальник Чернігівського ПТПІ «Росзудів» Євген САЛУЯН, Пункти тримання мігрантів мають схожі проблеми: недофінансування установ, відсутність перекладачів, відсутність коштів на примусове повернення іноземців додому.

Заходи організовані Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини спільно з громадською організацією «Волинські перспективи» в рамках реалізації проекту «Проведення адвокасі-кампаній на захист прав нелегальних мігрантів та осіб, що знаходяться в процедурі реадмісії, в пунктах тримання мігрантів в Україні», який реалізується за підтримки Інституту відкритого суспільства.