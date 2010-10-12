13 жовтня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Купівля голосів як кремів, бадів та порошків”.

Під час прес-конференції відбудеться презентація журналістського розслідування про масову скупку голосів на виборах місцевих органів влади за технологією мережевого маркетингу. Учасники: Єгор Соболєв, Марія Землянська, бюро журналістських розслідувань «Свідомо»; Євген Положий, Анастасія Мазур, газета «Панорама».

Також на прес-конференції буде представлена схема маніпуляцій в масштабах цілої області, докази та факти причетності державних посадовців (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 617 77 42.

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.