Круглий стіл на тему: «Чи є правова культура цінністю для українського суспільства. Розмова на тлі останнього рішення КС України»

13 жовтня - 15-00 - Круглий стіл на тему: «Чи є правова культура цінністю для українського суспільства. Розмова на тлі останнього рішення КС України». Організатор - Радіо Свобода. Учасники Микола Козюбра, Володимир Василенко, Віктор Мусіяка, Сергій Головатий, Олександр Мороз, Микола Сірий, Левко Лук’яненко, Сергій Куделя. Модератор: Віталій Портников (НаУКМА, вул. Волоська 8/5, 4-й корпус ауд.425). Потрібна акредитація. Телефон: 050 358 85 27.

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