Круглий стіл на тему: «Чи є правова культура цінністю для українського суспільства. Розмова на тлі останнього рішення КС України»
16:35, 12 жовтня 2010Права людини
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13 жовтня - 15-00 - Круглий стіл на тему: «Чи є правова культура цінністю для українського суспільства. Розмова на тлі останнього рішення КС України».
Організатор - Радіо Свобода.
Учасники Микола Козюбра, Володимир Василенко, Віктор Мусіяка, Сергій Головатий, Олександр Мороз, Микола Сірий, Левко Лук’яненко, Сергій Куделя. Модератор: Віталій Портников (НаУКМА, вул. Волоська 8/5, 4-й корпус ауд.425).
Потрібна акредитація. Телефон: 050 358 85 27.
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