Круглий стіл на тему: „Медіація як спосіб розвитку громадянського суспільства: українська та німецька перспективи”
16:36, 12 жовтня 2010Права людини
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13 жовтня - 18-00 - У Посольстві Федеративної Республіки Німеччини відбудеться круглий стіл на тему: „Медіація як спосіб розвитку громадянського суспільства: українська та німецька перспективи”.
Організатор - Інститут законодавства Верховної Ради України спільно з Мюнхенським Інститутом східноєвропейського права (вул.Б.Хмельницького, 25).
Телефон: 235-96-17, sanchenko@rada.gov.ua.
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