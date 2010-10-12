Круглий стіл на тему: „Медіація як спосіб розвитку громадянського суспільства: українська та німецька перспективи”

13 жовтня - 18-00 - У Посольстві Федеративної Республіки Німеччини відбудеться круглий стіл на тему: „Медіація як спосіб розвитку громадянського суспільства: українська та німецька перспективи”. Організатор - Інститут законодавства Верховної Ради України спільно з Мюнхенським Інститутом східноєвропейського права (вул.Б.Хмельницького, 25). Телефон: 235-96-17, sanchenko@rada.gov.ua.

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