У Криму активіста організації «Авдет» засудили на 4 роки

Представника громадської організації «Авдет» Даніяла АМЕТОВА, який балотується в депутати Кримського парламенту, засуджено до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у завданні тілесних ушкоджень співробітнику міліції на вулиці Балаклавській у Сімферополі, де в 2007 році сталося зіткнення через землю.

«Центральний райсуд Сімферополя сьогодні ухвалив вирок - 4 роки. Д.АМЕТОВА обвинувачують у завданні тілесних пошкоджень міліціонеру», - повідомив УНІАН телефоном прес-секретар «Авдету» Наріман ПОТЕЛОВ.

Д.АМЕТОВ має намір оскаржити рішення суду.

Н.ПОТЕЛОВ вважає це рішення пов`язаним з місцевими виборами.

Д.АМЕТОВ є кандидатом в депутати парламенту автономії від СПУ в одномандатному окрузі у Джанкойському районі.

Як повідомляв УНІАН, двічі у 2007 році на вул. Балаклавській відбувалися зіткнення між людьми, що самовільно захопили більше 2,5 га землі, і групою осіб, які від імені фірми «Олві-Крим» намагалися ліквідовувати самозахоплення.

Кримські ЗМІ прозвали Д.АМЕТОВА «королем самозахоплень».