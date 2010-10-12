Україна вчитиме в Сербії, як боротися з корупцією в судах

Україна представить на розгляд міжнародних експертів національну модель боротьби з корупцією в судах. З цією метою делегація України у складі представників Міністерства юстиції відбула до Бєлграда (Сербія) для участі у міжнародній конференції з питань боротьби з корупцією та етики у судовій системі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра Олександра ЛАВРИНОВИЧА, у ході конференції міжнародним фахівцям буде представлено для обговорення українську модель запобігання та протидії корупції, а також внутрішнього контролю в судовій системі.

Оцінки та зауваження зарубіжних експертів планується використати для підготовки пропозицій щодо подальших дій по реформуванню в Україні системи запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів, а також щодо врахування досвіду країн-учасниць стосовно внутрішнього контролю у судовій системі при реалізації на практиці нового законодавства про судоустрій.

Крім того, за словами міністра юстиції, українські експерти планують ознайомитися з практикою протидії корупції у судових системах країн-учасниць.

Зокрема, для України є цікавим фаховий погляд на питання щодо функціонування систем запобігання та протидії корупції, особливостей світових і регіональних ініціатив подолання корупції. Україна планує також взяти участь у дискусіях щодо практичного застосування країнами Конвенції ООН проти корупції, досвід роботи Регіональної Антикорупційної Ініціативи, співпраця з Управлінням ООН з наркотиків та злочинності тощо.

Конференція міжнародних експертів з питань боротьби з корупцією проводиться за ініціативи уряду Франції та триватиме до 13 жовтня.