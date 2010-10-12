Закон про місцеві вибори порушує кодекс Венеціанської комісії

Прийняття українським парламентом нової редакції Закону про місцеві вибори у липні 2010 року, підписаного Президентом 31 липня 2010 року, та яким визначено порядок проведення місцевих виборів, є очевидним порушенням Кодексу Венеціанської комісії.

Про це говориться у переданій УНІАН заяві передвиборчої делегації Міжнародної Фундації з Виборчих Систем (МФВС) за наслідками моніторингу ситуації в Україні напередодні виборів 31 жовтня.

Делегація МФВС зазначає, що Закон про місцеві вибори був прийнятий парламентом практично без обговорення, незважаючи на те, що до відповідного законопроекту було запропоновано понад 1 350 поправок, і лише незначна їх кількість була розглянута; при цьому між першим читанням та схваленням Закону в цілому минуло лише 12 днів.

Спостерігачі, зокрема, застерігають також, що обмеження права самовисування кандидатів є порушенням міжнародних зобов’язань України та міжнародних стандартів у сфері виборів.

Делегація МФВС переконана, що варто переглянути положення законодавства в частині процедури висування кандидатур на посади членів територіальних виборчих комісій для того, щоб забезпечити більш справедливий розподіл посад у комісіях між партіями, які входять до складу виборчих блоків.

Свою стурбованість спостерігачі від міжнародної організації висловили також і з приводу переваг в територіальних виборчих комісіях представників партій, які підтримують правлячу коаліцію. «Що стосується порядку розподілу керівних посад в територіальних виборчих комісіях, то закон цей порядок належним чином не регламентує. Це відкриває можливості для надмірно суб’єктивного процесу відбору, який фактично нівелює принцип пропорційного розподілу посад між партіями, які формують ТВК і беруть участь у виборах. Дійсно, як показала практика, значну кількість керівних посад у територіальних виборчих комісіях отримали партії, що підтримували правлячу коаліцію», - говориться у заяві МФВС .

«Вже зараз було виявлено ряд проблем, які ставлять під сумнів дотримання принципу нейтральності в роботі територіальних виборчих комісій», - зазначають спостерігачі.

За їх словами, у ході зустрічей в Україні декілька зацікавлених суб’єктів висловили стурбованість тим, що в ході виборчого процесу мали місце факти маніпулювання процедурою включення місцевих партійних організацій до бюлетенів для голосування, що мало на меті заміщення окремими партійними організаціями місць на початку бюлетенів.

У зв’язку з цим делегація вважає за доцільне внести до Закону про місцеві вибори зміни, за якими порядкові номери місцевих організацій партій та кандидатів у бюлетенях з усіх видів місцевих виборів визначалися б шляхом відкритого жеребкування.

У заяві також висловлена рекомендація щодо «уточнення відповідної статті Кримінального кодексу України, щоб з неї однозначно випливала заборона повторного голосування як на одній дільниці, так і на різних виборчих дільницях».

«Невжиття заходів, спрямованих на усунення відповідних недоліків та побоювань, створює сприятливий грунт для виборчих маніпуляцій і, що є навіть більш важливим, усвідомлення таких маніпуляцій знижує рівень суспільної довіри до інституту виборів та, відповідно, послаблює легітимність виборних органів», - говориться у заяві.