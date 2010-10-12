Конференція «Розвиток освіти в сфері прав людини в Україні»

З 15 по 16 жовтня 2010 року в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» відбудеться конференція «Розвиток освіти в галузі прав людини».

Цей захід організовують Громадська організація М’АРТ та Українська Гельсінська спілка з прав людини за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та Норвезького Гельсінського Комітету.

Завдання:

Обговорити та дати оцінку існуючому стану освіти в сфері прав людини в Україні.

Обмінятись досвідом та інформацією щодо існуючих ефективних освітніх проектів, програм та інших ініціатив у сфері прав людини в Україні та за кордоном.

Підготувати рекомендації щодо вироблення стратегій розвитку формальної та неформальної освіти в галузі прав людини в Україні.

Місце проведення конференції: Готель «Братислава», м. Київ, вул. А. Малишка, 1 (Станція метро «Дарниця»).

Початок роботи конференції: 15 жовтня 2010 р., об 11.00

Завершення роботи конференції: 16 жовтня 2010 р., о 17.00

Порядок денний та інші документи конференції - на сайті програми «Розуміємо права людини».

До участі у конференції запрошуються представники недержавних організацій та органів державної влади, діяльність яких пов’язана з освітою у сфері прав людини, а також педагоги, науковці, журналісти та інші спеціалісти, які працюють у цій сфері.