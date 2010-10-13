В Одесі суд заборонив марш на честь героїв УПА

Пізно ввечері 12 жовтня Одеський окружний адміністративний суд, посилаючись на загрозу інтересам національної безпеки та громадського порядку в місті, виніс постанову про заборону проводити 14 жовтня акції вшанування національних героїв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Таке рішення суд ухвалив за позовом виконавчого комітету Одеської міської ради.

Як зазначили у ВО “Свобода”, 14 жовтня патріотична громадськість вже традиційно планувала Маршем центральними вулицями Одеси вшанувати героїв УПА і відзначити свято Покрови.

Відповідальний за проведення акцій кандидат в депутати до обласної ради від ВО «Свобода» Василь СИДОРАК назвав рішення суду абсурдним і висловив переконання, що воно було написано під диктовку мерії. «Про проведення маршу на честь героїв УПА мерію було повідомлено ще 4 жовтня. В четвер, 7 жовтня, я отримав позитивні відповіді - письмову від управління внутрішньої політики і усну від управління МВС. Про те, що міськвиконком подав позов з вимогою заборонити марш, мені повідомив представник суду за дві години до засідання. Відповідні документи надіслали факсом. Я не встиг навіть ознайомитись з суттю справи. Моє клопотання про перенесення засідання на 13 жовтня суддя відхилила. Сам процес був схожий на театр. Суддю цікавило, чому в заявці не вказаний перелік людей, які прийматимуть участь в марші, які релігійні переконання учасників акції”, - зазначив В.СИДОРАК.

За його словами, суддя Оксана ВОВЧЕНКО задовольнила позов виконкому міськради, посилаючись на те, що в цей час у центрі Одеси по відповідному маршруту проведення маршу будуть розташовані агітаційні палатки різноманітних партій і громадських організацій, що може привести до значного загострення обставин та масових безпорядків.

Крім того, додав В.СИДОРАК, в рішенні суду йдеться, що проведення маршу, «може спричинити погіршення санітарно-епідеміологічного стану, що є загрозою як для населення так і для туристів, мирний відпочинок яких може бути призупинено».